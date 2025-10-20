Afición de Rayados agrede a mujer tras partido vs Pumas

La afición de Rayados vuelve a estar envuelta en un escándalo de violencia tras la agresión a una mujer en las instalaciones del metro luego del partido contra los Pumas. Los hechos, captados en video y viralizados en redes sociales, han generado indignación por la actitud violenta de los usuarios, en su mayoría presuntos aficionados del equipo local.

Partido Rayados vs Pumas | IMAGO7

Así sucedieron los hechos

El incidente se desató en un vagón exclusivo para mujeres, donde se encontraban varios hombres debido a la gran afluencia de gente a la salida del Estadio BBVA. La víctima, que al parecer no era aficionada de Pumas sino una usuaria más del metro, accionó la palanca de emergencia del vagón con el objetivo de solicitar la intervención de la policía para que se desalojara a los hombres.

🗣️ “¡Que la bajen, que la bajen!” fue el grito que resonó en el vagón rosa del Metro de Monterrey, cuando una mujer protestó por la conversión temporal a mixto tras el partido Rayados vs Pumas 🚇



¿Qué opinas de este hecho? pic.twitter.com/PY1aZalzHa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 20, 2025

Esta acción, que mantuvo parado el transporte, provocó la molestia generalizada de otros usuarios, quienes comenzaron a agredir verbal y físicamente a la mujer. En el material audiovisual se observa cómo otras dos mujeres participan activamente en los empujones contra la víctima, mientras se escuchan gritos de "¡Que la bajen, que la bajen!".

Finalmente, a causa de los empujones, la mujer fue forzada a salir del vagón y terminó cayendo al suelo del andén. La situación se tornó más deplorable cuando, según los reportes, varios aficionados de Rayados aplaudieron al ver a la mujer en el suelo.

Mujer agredida en el metro

Indignación en redes sociales

Este lamentable suceso pone nuevamente en el ojo del huracán a la afición regiomontana, que ha estado involucrada en diversas polémicas relacionadas con violencia y agresiones en el pasado. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre si se ha identificado y sancionado a los responsables de esta agresión.

Afición de Rayados de Monterrey | IMAGO7