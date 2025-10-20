¡Récord de goles! Jornada 13 impone nueva marca y Apertura 2025 alcanza 365 anotaciones

La Jornada 13 del Apertura 2025 con feria de goles ha impuesto una nueva marca al alcanzar las 34 anotaciones dejando atrás las fecha 10 que había logrado 32 tantos y con ello poner la cifra total del Apertura 2025, hasta el momento, con 365 dianas. 

La cuota goleadora arrancó en la Angelópolis con el Puebla sorprendiendo a los Xolos de Tijuana en un juego llamativo que terminó con un 4-3, posteriormente en el Universitario de Nuevo León los Tigres se quedaron con la victoria sobre el Necaxa con un 5-3. 

Atlético de San Luis hizo su trabajo en casa y selló su triunfo con un 2-0. Toluca, actual campeón, goleó en casa 4-0 a los Gallos Blancos de Querétaro y se confirman como el máximo contendiente al título. Por su parte, Juárez y Pachuca sellaron un 2-2.

Santos volvió a la senda del triunfo y se quedó con el triunfo 2-0; Rayados y Pumas dejaron 1-1; Guadalajara 2-0 sobre Mazatlán y finalmente la jornada cerró con un llamativo 2-1 entre Cruz Azul y América, en una edición más del Clásico Joven.

Jornada 13 la más productiva 

La Jornada 13 dejó un total de 34 goles dejando atrás a la Jornada 10 con 32 goles; en aquella ocasión el partido más movido fue la goleada 6-2 propinada del Toluca sobre Rayados de Monterrey, seguido de tres empates a dos tantos (Puebla-Pachuca, León-Mazatlán y Cruz Azul-Querétaro) y un 3-1 de Chivas sobre Necaxa. 

En el tercer puesto dos fechas con 31 goles; Jornada 2 y 3, en aquellas carteleras los partidos con más goles fueron el 3-3 del Atlas-Cruz Azul y el 2-4 de Santos-Toluca (J2), por su parte, el Chivas-Atlético San Luis y Toluca-Tigres provocaron un doble 4-3 (J3).

¿Cuál ha sido la Jornada más pobre? 

Y como se esperaba la Jornada 1 es la más pobre en cuanto a goles con un registro de 19 goles en dicha fecha se registró un empate sin goles entre Cruz Azul-Mazatlán; dos victorias por la mínima entre Tijuana-Querétaro y Atlético San Luis-León.

Cabe mencionar, que en esa jornada inaugural el partido con más goles lo orquestaron Puebla y Atlas en el Cuauhtémoc, justamente el primer duelo del Apertura 2025 donde Gaddi Aguirre abrió la cuota goleadora del torneo. 

Jornadas en goles 

Jornada 1 (19 goles)

Jornada 2 (31 goles)

Jornada 3 (31 goles)

Jornada 4 (27 goles)

Jornada 5 (30 goles)

Jornada 6 (30 goles)

Jornada 7 (24 goles)

Jornada 8 (22 goles)

Jornada 9 (29 goles)

Jornada 10 (32 goles)

Jornada 11 (26 goles)

Jornada 12 (30 goles)

Jornada 13 (34 goles) Nuevo récord 

