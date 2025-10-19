¿Cuándo y cuáles juegos se disputarán en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX?

La Liga MX está llegando al final del Apertura 2025 en su torneo regular, por lo que el tiempo comienza a consumirse para conocer a quienes serán los invitados a Liguilla directa y al Play In de la competencia. Después de una frenética Jornada 13, la décima cuarta se jugará a mitad de semana, por lo que todos los equipos tendrán la oportunidad de sumar seis puntos en unos cuantos días y así mejorar su situación en el torneo.

Sin ningún compromiso pospuesto o suspendido, los 18 equipos que forman parte del torneo verán actividad este martes y miércoles con miras a terminar de la mejor forma el campeonato.

Toluca sigue imparable en el campeonato | Imago7

¿Cuáles son los partidos que se jugarán en la Jornada 14?

La décima cuarta jornada comenzará el martes 21 de octubre con un encuentro de polos opuestos, pues América se enfrentará a Puebla, casualmente con dos historias diferentes, pues las Águilas vienen de perder ante Cruz Azul en el Clásico Joven, mientras que los Camoteros vencieron a Xolos en una locura de partido. Hablando de La Máquina, su siguiente partido será en contra de los Rayos del Necaxa, ya que visitarán Aguascalientes con miras en la cima de la tabla.

El siguiente par de partidos terminarán la actividad de la jornada de martes, primero con Mazatlán y Santos Laguna viéndose las caras en el Estadio El Encanto al mismo tiempo en el que Rayados de Monterrey y Bravos de Juárez jugarán en el 'Gigante de Acero', representando el segundo partido consecutivo de La Pandilla en casa.

América perdió el Clásico Joven | Imago7

Para el miércoles 22 de octubre la actividad continuará con un Chivas más que enrachado visitando a los Gallos Blancos de Querétaro, compartiendo horario con los Tuzos del Jimmy Lozano, quienes recibirán la visita de Tigres, con un resultado positivo, pero difícil de conseguir en la fecha previa a la jornada en turno.

Atlas y León reviven la Final del Apertura 2021 al enfrentarse en uno de los duelos que cerrará la Fecha 14 en el Estadio Jalisco; este duelo compartirá protagonismo con otro juego que ya fue final del futbol mexicano cuando Xolos reciba a Toluca en el Estadio Caliente; además, Pumas recibirá a Juárez en el partido final de la Fecha 14.

Santos busca 'renacer' en el torneo | Imago7

Duelos importantes del cierre de la Fase Regular

Después de darse por concluida la Jornada 14 del Apertura 2025, los equipos ya tendrán aún más claro cuál podría ser su destino dentro del certamen, con algunos posicionados con firmeza en los primeros puestos y con posibilidades reales de Liguilla directa; otros con un 'colvhón' dentro del Play In y otros más a punto de ser eliminados con semanas de antelación.

Para completar la jornada doble, los partidos del fin de semana serán: Juárez vs Puebla, Mazatlán vs América, Tigres vs Xolos, León vs Pumas, Cruz Azul vs Monterrey, Chivas vs Atlas, Santos vs Querétaro, Atlético San Luis vs Necaxa y Toluca vs Pachuca.

Sergio Ramos anotó ante Pumas | Imago7