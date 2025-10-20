Panorama general de Liga MX de cara al cierre del Apertura 2025

De cara a una jornada doble y a falta de cuatro fechas para el fin de temporada regular del Apertura 2025, el cierre de torneo aún tiene múltiples puestos por definir. Aunque matemáticamente no aseguran su boleto a Liguilla de manera directa, Toluca, Cruz Azul, América y Rayados están muy cerca de hacerlo y esta misma semana podrían concretarlo.

La Liguilla cada día más cerca | IMAGO7

Desde que existe el Play In, el promedio de unidades requerido para avanzar de forma directa a los Cuartos de Final es de 29. Por lo tanto, aunque los Diablos ya superaron esa cifra, están a tan solo un punto de amarrar su boleto directo a dicha instancia y enfocarse plenamente en asegurar el primer lugar de la Tabla General, para así cerrar todas las eliminatorias como local.

Cruz Azul, ubicado en el segundo puesto con 28 puntos tras vencer al América, también está cerca de llegar al promedio de unidades para asegurar Liguilla directa. En la tercera y cuarta posición aparecen América y Monterrey, ambos con 27 puntos. Los dos clubes están muy cerca de sellar su clasificación directa. Con un solo triunfo más podrían alcanzar o superar el umbral de 29 unidades, lo que los pondría en Cuartos de Final.

El quinto lugar lo ocupa Tigres, con 26 puntos, en una posición cómoda pero aún sin asegurar su boleto directo. Con un margen de error limitado, los felinos necesitan sumar al menos cuatro unidades más para garantizar su pase sin depender de otros resultados.

Toluca es líder de la Liga MX | IMAGO7

En el sexto peldaño está Pachuca, con 21 puntos, último equipo dentro de zona de Liguilla directa. Los Tuzos requieren al menos ocho puntos en los próximos cuatro encuentros para alcanzar el promedio histórico de 29 unidades, aunque su posición actual los tiene en riesgo de caer a zona de Play In si no mantienen regularidad.

En la séptima posición, Xolos acumula 20 puntos, mientras que Chivas tiene la misma cifra. Ambos equipos están en plena pelea por un lugar entre los seis primeros, pero también deben cuidar su posición ante la presión de los clubes que los siguen. Con solo dos victorias más podrían asegurar su pase al Play In, aunque su aspiración de Liguilla directa dependerá de una combinación de resultados.

Juárez, con 19 puntos, se mantiene dentro de la zona de reclasificación, pero con un margen mínimo. Con tres o cuatro unidades más, los Bravos alcanzarían la línea de 22 puntos, lo que los pondría en la pelea firme por el Play In.

En el décimo puesto, Pumas suma 14 puntos y se encuentra en la cuerda floja. El conjunto universitario necesita una remontada considerable: al menos ocho puntos más para acercarse al promedio del Play In. Con cuatro jornadas restantes en los que se medirá ante San Luis, Xolos, León y Cruz Azul, los dirigidos por Efraín Juárez tendrán un cierre de torneo intenso en busca de la Fase Final.

Chivas busca liguilla directa | IMAGO7

Fuera de la zona de clasificación, Atlético San Luis, Santos Laguna y Atlas comparten 13 puntos. Estos tres clubes requieren al menos tres victorias para llegar a los 22 puntos, es decir, casi un cierre perfecto. Una derrota más podría dejarlos sin posibilidades reales de avanzar a la siguiente fase.

León, con 12 puntos, aún tiene opciones matemáticas, pero su margen es muy estrecho. Para alcanzar el Play In necesita sumar al menos 10 unidades de 12 posibles, algo que dependerá de un repunte inmediato.

Más abajo se encuentran Mazatlán y Querétaro, ambos con 11 puntos. Sus aspiraciones son prácticamente nulas: deberían ganar sus cuatro partidos restantes y esperar una combinación de resultados muy específica para meterse al décimo puesto.

En la parte baja de la tabla, Necaxa (9 puntos) y Puebla (8 puntos) aparecen con nulas posibilidades, pues tendrían que esperar múltiples derrotas de siete equipos distintos y ellos ganar el resto de sus encuentros.