¿Sergio Ramos se va de México? El español explica su situación

Monterrey es un equipo lleno de estrellas, específicamente, de un tiempo a la fecha, son jugadores europeos top los que han llegado a la plantilla regia para reforzar a La Pandilla, siendo uno de los más relevantes en cuanto a nombre Sergio Ramos, el exjugador de equipos como Sevilla, Real Madrid y PSG.

Recientemente, el jugador español habló para el programa El Chiringuito, dando detalles acerca de su estancia en México, el tiempo que planea quedarse y más, sin dejar de lado a su exequipo, pues el Clásico ante Barcelona se jugará muy pronto.

Ramos vive su segundo torneo con Rayados | Imago7

¿Ramos se va de Rayados?

A la salida de las instalaciones de Monterrey, Juanfe Sanz, reportero español de El Chiringuito, se encontró con Sergio Ramos, quien abandonaba el campo de entrenamiento en su automóvil; al acercarse a él, el capitán de los Rayados se mostró sorprendido debido a la presencia de un compatriota suyo en suelo mexicano; no obstante, Sanz procedió a hacerle las preguntas correspondientes, no sin antes mencionar que "valía la pena" el viaje largo con tal de conocer las instalaciones regiomontanas.

El contrato de Ramos con Monterrey terminará en diciembre de 2025, por lo que el reportero español procedió a cuestionar al defensor central acerca de cuál será su próximo destino en caso de no renovar.

🚨🇪🇸 @SergioRamos, EN EXCLUSIVA con @JuanfeSanzPerez 🇪🇸🚨



🙏 "¿Mi renovación? Ojalá sigamos aquí en México".



😏 "¿El Clásico? Espero que el Madrid gana y 'Kiki' haga una buena actuación". pic.twitter.com/N0Yu1aGz6z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2025

"No me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país en el que me tratan de maravilla con un proyecto muy interesante. Sí, acabo contrato en diciembre, pero ojalá sigamos aquí en México porque la verdad es que me siento muy a gusto", respondió el exfutbolista merengue con total seguridad.

El Clásico español

Ramos también fue cuestionado acerca del Clásico Real Madrid vs Barcelona, el cual está a solo unos cuantos días de llevarse a cabo. Juanfe Sanz no tuvo oportunidad de preguntarle a Ramos cuál es el equipo que quiere que se lleve la victoria, ya que de manera inmediata Sergio fue contundente al responder.

Ramos se reencontró con Keylor Navas en Liga MX | Imago7

"Tú ya sabes que yo soy blanco a muerte, espero que el Madrid gane y que mi brother Ki-Ki haga una buena actuación, ya lo motivaré en los próximos días. Yo hablo mucho con él y está rindiendo a un nivel top. Ojalá que los tres puntos se queden en casa", aseguró el español antes de despedirse de su compatriota.

Desde el principio y hasta el final de la pequeña entrevista, Ramos no dejó de insistir a Sanz al preguntarle si ya tenía entradas para ver el partido de Rayados, pues ese mismo día jugaban en contra de Pumas como parte de la Jornada 14, así que al final de la charla, el capitán de Monterrey insistió en regalarle los boletos al reportero, terminando de esa manera el video.

Ramos busca quedarse en México | Imago7