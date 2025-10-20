América vs Puebla: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 14 de la Liga MX?

Arranca la jornada doble del Apertura 2015 de la Liga MX

América vs Puebla: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 14 de la Liga MX?
América vs Puebla | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
20 de Octubre de 2025

La Liga MX no da tregua y, con la adrenalina de una jornada doble, la actividad a media semana trae un choque de contrastes en la capital: las Águilas del América reciben al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 14 del Apertura 2025.

América viene de perder en el Clásico Joven | IMAGO7
El partido, programado para este martes 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), será un examen de carácter para ambos equipos, aunque por motivos muy distintos.

El equipo de Coapa llega a este compromiso con el orgullo herido. Vienen de sufrir una dura derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul, un resultado que no solo les costó puntos en la tabla general (donde se mantienen en la parte alta), sino que también generó críticas por el rendimiento mostrado.

Puebla es última de la tabla | IMAGO7
Por el otro lado, el panorama es diferente. El Puebla de Hernán Cristante sigue ocupando el último lugar de la tabla. Sin embargo, los Camoteros llegan con un ánimo renovado tras conseguir una agónica y espectacular victoria de 4-3 en casa ante Xolos, un resultado que inyecta esperanza en su difícil temporada.

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7
¿Dónde ver América vs Puebla?

  • Fecha: martes 20 de octubre
  • Hora: 19:00 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX+

