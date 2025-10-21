Liga MX toma como referencia la NBA y la NFL para temas de violencia, aseguró Mikel Arriola

Denuncias por acoso, por abuso, o declaraciones polémicas. En años recientes, en el futbol mexicano se han presentado casos de violencia machista, violencia intrafamiliar, o discriminación, mismas que -a nivel de las autoridades deportivas- no reciben más que alguna sanción económica, como ocurrió hace poco con Javier 'Chicharito' Hernández, y sus declaraciones misóginas.

Con esto en mente, la Liga MX ya analiza mejorar sus medidas, con la NFL y la NBA como referencia. Así lo aseguró en entevista con David Faitelson, el presidente de la liga y comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

Mikel Arriola habló sobre la violencia en el futbol mexicano | IMAGO 7

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre las medidas contra la violencia?

El directivo destacó que, como asociación civil, se ven limitados en sus facultades en casos de violencia, algo que revisarán en la próximas asamblea. Señaló que por ahora son "ámbitos del fuero común de las autoridades", pero por ello tratarán de ajustar en lo posible y así establecer nuevas normativas en casos de violencia.

"Creo que cuando revisemos nuestras reglas en diciembre podemos buscar dotar a la Liga MX o a la Federación de normas parecidas a las que tiene la NBA o la NFL para efectos de trascender más en esos ámbitos que son ámbitos hoy del fuero común de las autoridades", declaró.

Las declaraciones de Chicharito recientemente abrieron el debate sobre la violencia de género | MEXSPORT

Reconoció que como liga, deberían hacer algo más en estas situaciones, aunque por ahora no tienen esa facultad. "Por imagen, por mensaje tendríamos que tener quizá facultades más específicas para actuar rápido en esos casos", y recordó que tienen un protocolo contra la violencia de género y la discriminación.

“Eso lo tenemos, afortunadamente. Por ahí ya se resuelven denuncias de los equipos, las jugadoras, los jugadores o mis compañeros de la oficina que se sientan agredidos o discriminados de alguna forma”, recordó.

Arriola aseguró que están trabajando | MEXSPORT

Mikel Arriola recordó el caso de Chicharito Hernández

Sobre lo ocurrido con Chicharito Hernández, y sus palabras en un video que subió a sus redes sociales, Arriola reiteró que en su momento se multó al delantero de Chivas. "Hicimos una sesión de la Comisión Disciplinaria y hubo sanciones al 'Chicharo' en su momento, sanciones monetarias".

"Se comunicó de manera inmediata tanto a él como a la opinión pública. Somos una liga donde lo que se viola es el reglamento competencia", finalizó el presidente de la Liga MX.

La Liga MX seguirá trabajando en materia de violencia de género | IMAGO 7