Bryan González, el refuerzo más destacado de Gabriel Milito en lo que va del Apertura 2025

En el presente torneo Chivas reforzó múltiples zonas del campo, en la búsqueda de contar con una plantilla vasta con la finalidad de llegar a los primeros sitios de la clasificación.

De todos los fichajes que llegaron en el actual semestre, Bryan González se convirtió en el futbolista más destacado, después de su aporte tanto en defensiva como en la ofensiva del equipo, además de ser uno de los elementos que mayor cantidad de minutos registra en el torneo.

'Cotorro' ha sido el mejor refuerzo de Chivas | Imago7

'Cotorro' al ataque

Actualmente, ha disputado todos los partidos desde su llegada al Guadalajara; en todos los encuentros ha iniciado como titular, ganándose la confianza de Gabriel Milito por la banda izquierda del equipo rojiblanco. El lateral izquierdo de Chivas es el segundo futbolista que más minutos suma en la plantilla rojiblanca con 1092, siendo únicamente superado por Luis Romo, quien es el líder de la defensa y capitán de Chivas con 1170.



El aporte del 'Cotorro' en ofensiva es vital en el esquema de Gabriel Milito. Ya que ha conseguido dos goles y una asistencia. Además se ha establecido como el futbolista con más centros precisos de Chivas en los últimos cuatro torneos, además de que ha participado el 19 por ciento de los goles del Guadalajara en la actual campaña.

Uno de los mejores goles del torneo es de González | Imago7





En el aspecto defensivo, González es el mejor futbolista en el uno contra uno de Chivas, tras contar con 71 duelos exitosos ganados a lo largo del torneo, además de establecerse como el jugador con más rechaces realizados en su club con 372 de ellos. De igual manera, se establece como el tercer mejor lateral por izquierda en la Liga MX, superando a elementos como Cristian Borja del América y Juan Sanabria del Atlético de San Luis, quedando únicamente detrás del argentino Rodolfo Rotondi y el mexicano Jesús Gallardo.

Ha sido titular en todos los partidos del Rebaño | Imago7

Números de Bryan González con Chivas

Partidos Jugados: 13

Minutos Jugados: 1092

Goles: 2

Asistencias: 1

Participación del 19 % en los goles de Chivas

Mejor futbolista en el 1vs1 defensivo con 71 duelos ganados

Mejor futbolista en rechaces realizados con 372

González durante su primer partido con Chivas | Imago7