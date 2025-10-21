"Este es diferente": Santiago Giménez compartió el gesto que le sorprendió de Gilberto Mora

Gilberto Mora tiene apenas 17 años y ya se perfila como una pieza clave para el futuro de la Selección Mexicana. Su desempeño en la Liga MX ha sido tan destacado que muchos comienzan a verlo como un nombre indispensable rumbo al Mundial de 2026. Además del reconocimiento de sus compañeros, su juego ha despertado interés en el extranjero.

Durante la Copa Mundial Sub-20, se habló del interés de varios equipos en el Viejo Continente, aunque por ahora no hay nada concreto. Además de clubes extranjeros, el canterano de Xolos de Tijuana se ha ganado elogios de sus propios compañeros, como Santiago Giménez.

Santi Giménez y Gilberto Mora en entrenamiento | MEXSPORT

¿Qué dijo Santi Giménez de Gilberto Mora?

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el delantero de AC Milan sorprendió al relatar una anécdota de la Copa Oro que tuvo como protagonista al joven mediocampista Gilberto Mora. El canterano de Cruz Azul reveló que quedó impresionado por la actitud del juvenil fuera del campo.

“Me he cruzado con muchos jugadores buenos que les falta mentalidad, y me acuerdo que en Copa Oro, yo llegué último e iba volteando y todos con su teléfono, viendo redes, y en una volteo y veo a Morita leyendo un libro, y ahí digo: este es diferente”, expresó Giménez.

Este detalle marcó una diferencia clara ante los ojos del delantero, quien no dudó en señalar que Mora no solo tiene condiciones en la cancha, sino también una mentalidad inusual para su edad.

Santi Giménez y Gilberto Mora en celebración de la Copa Oro | MEXSPORT

La joya que México perfila para 2026

Giménez lo subrayó también desde el plano deportivo. “En la cancha, ni se diga, es un crack. Es muy joven, tiene que seguir trabajando y seguir siendo humilde; es el futuro y ya presente de México”, añadió.

Gilberto Mora en celebración de gol con Raúl Jiménez | MEXSPORT

Real Madrid ya lo tiene en la mira

El diario español AS dedicó su portada del viernes 18 de octubre a Gilberto Mora con el titular: “Gilberto Mora, bajo vigilancia”. En el interior de la publicación se informó que el Real Madrid ya lo sigue de cerca y desea posicionarse como uno de los principales interesados en ficharlo.

Además de los Merengues, otros equipos como el Barcelona y algunos clubes de la Premier League también han mostrado interés, aunque por ahora no existen ofertas formales. El seguimiento es constante y, si el rendimiento de Mora continúa en ascenso, es probable que se concrete alguna negociación en el corto o mediano plazo.

Santi en celebración de gol con la Selección Mexicana | MEXSPORT