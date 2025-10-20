¡Chulada! Se filtra jersey de visitante de la Selección Mexicana para Mundial 2026

La fiebre mundialista ya se siente en México y la expectativa crece conforme se acerca la Copa del Mundo 2026. A pesar de que la Selección Mexicana no ha tenido los mejores resultados en su preparación, la afición mantiene la ilusión y, como cada ciclo, una de las grandes conversaciones gira en torno a los uniformes que portará el Tricolor en la justa veraniega.

De acuerdo con el sitio especializado Footy Headlines, reconocido por filtrar anticipadamente los nuevos diseños de las selecciones nacionales, el uniforme visitante de México para el Mundial 2026 apostará por una combinación elegante y sobria. La camiseta será blanca, con detalles en rojo y verde oscuro que adornarán el cuello y los hombros, recordando los colores del lábaro patrio.

Uniforme de visita | FootyHeadlines.com

¿Cómo será el uniforme?

Este diseño representa un regreso a lo clásico, con una base limpia y toques que evocan los modelos icónicos que México ha usado en décadas pasadas. El short complementará el uniforme con un tono de verde oscuro, generando contraste con la camiseta blanca y aportando un toque de equilibrio visual.

A lo largo de su historia, la Selección Mexicana ha experimentado con distintos tonos y combinaciones para su indumentaria visitante. Desde los uniformes totalmente blancos de los años 80 y 90 hasta los modelos en negro o vino tinto de las últimas ediciones, cada diseño ha marcado una época y ha generado intensos debates entre los aficionados.

El regreso al blanco para el uniforme alternativo puede interpretarse como una búsqueda de identidad y tradición, luego de varios años de propuestas experimentales. Además, coincide con la tendencia de Adidas —marca que viste al Tricolor— de rescatar diseños retro adaptados a las nuevas tecnologías de confección y materiales ligeros.

¿Cuándo sale a la venta?

Por el momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha hecho un anuncio oficial sobre el lanzamiento del nuevo uniforme. Sin embargo, se espera que la presentación oficial ocurra a finales de 2025 o principios de 2026, previo a los últimos partidos de preparación rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El uniforme local, por su parte, mantendría el tradicional color verde, aunque con un patrón gráfico inspirado en elementos culturales mexicanos, como ya se ha visto en los modelos recientes. La combinación del verde de local y el blanco de visitante busca reforzar la identidad visual del Tricolor ante el mundo.

