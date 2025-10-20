México, la única selección que venció a Marruecos en el Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub 20 logró un resultado que nadie más pudo repetir durante la Copa del Mundo de la categoría: vencer a Marruecos. El conjunto africano, que se coronó campeón del certamen, tuvo un paso casi perfecto a lo largo del torneo, con una sola derrota en todo su recorrido, precisamente frente al representativo mexicano.

El triunfo del Tri se dio en la Fase de Grupos, en un partido decisivo que selló la clasificación de México a la siguiente ronda. El marcador final fue 1-0, un resultado que reflejó el orden táctico del equipo nacional y su capacidad para responder bajo presión. Ese gol significó mucho más que tres puntos, ya que además de asegurar su pase a los Octavos de Final, colocó a México en el mapa como el único rival capaz de frenar a los marroquíes.

El Tri arruinó la marca perfecta de Marruecos | MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria de México ante Marruecos?

El encuentro ante Marruecos fue uno de los más intensos del grupo. México llegaba con la obligación de ganar para no depender de otros resultados, mientras que los africanos ya estaban clasificados tras sus victorias anteriores. En ese contexto, el equipo mexicano mostró carácter y concentración, aprovechando su oportunidad para marcar el tanto que definiría el destino del partido.

Gilberto Mora hizo el único gol de aquel compromiso, por medio de la vía del penal al minuto 50; aunque dicho triunfo ilusionó, el equipo azteca no progresó más. En las siguientes fases, México enfrentó a rivales de gran nivel, logrando superar los Octavos de Final 1-4 a la anfitriona Chile. Pero su aventura acabó en Cuartos de Final contra Argentina, eventual subcampeona.

Gilberto Mora hizo el único gol del triunfo ante Marruecos | MEXSPORT

Marruecos, campeón con una sola mancha en su camino

Pese a la eliminación de México, el torneo continuó con una narrativa interesante: Marruecos se recuperó de la derrota sufrida ante el Tri y avanzó con paso firme hasta la Final. En su trayecto dejó fuera a varias potencias juveniles y mostró un estilo de juego efectivo, sólido en defensa y contundente al ataque.

En Octavos de Final, los Leones del Atlas eliminaron 2-1 a la Selección de Corea del Sur, mientras que en Cuartos de Final se impuso 1-3 contra la Selección de Estados Unidos. Uno de los retos más grandes llegó en las Semifinales, en un partido que recordó a la Copa Mundial de Qatar 2022: una eliminatoria entre Marruecos y Francia.

A diferencia de lo ocurrido en el Mundial de selecciones mayores, la Sub 20 sí pudo dejar fuera a Les Bleus. Después del empate a un gol en tiempo regular y tiempo extra, llegó la definición en penales, en la cual los marroquís se impusieron 5-4.

Marruecos se coronó en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT

Finalmente, el conjunto africano se proclamó campeón tras vencer a Argentina, el mismo equipo que había eliminado a México en los Cuartos de Final. Yassir Zabiri fue el autor de un doblete que le dio el triunfo 0-2 a los dirigidos por Mohamed Ouahbi.

De esta manera, el equipo dirigido por Marruecos cerró su participación con un registro casi perfecto, con la excepción de aquel tropiezo ante México. Ese 1-0 quedó registrado como el único revés del campeón, un detalle que resalta la actuación del combinado nacional mexicano en el torneo.

Marruecos venció a Argentina en la Final | MEXSPORT