Carlos Hermosillo 'se burla' de los Pumas y su afición: "Les fuimos a llenar el estadio"

Cruz Azul es segundo del campeonato en el Apertura 2025, recientemente venció al América en el Estadio Olímpico Universitario y es uno de los favoritos para poder contender por el campeonato… Y todo sin tener un estadio propio.

Uno de los exjugadores que más está al pendiente de la actualidad celeste es Carlos Hermosillo, quien aprovechó el espacio en La Última Palabra para hablar de su exequipo y, de paso, burlarse de los Pumas de la UNAM.

Carlos Hermosillo se burló de los Pumas y de su afición | MEXSPORT

Hermosillo, después de la buena racha que el Cruz Azul tiene en el Estadio Olímpico Universitario, asegura que la Máquina le hizo un favor a los Pumas llenando el inmueble del equipo que representa a la Máxima Casa de Estudios: "Le ha venido muy bien jugar ahí, le fuimos a hacer un favor, les llenamos el estadio", comentó el Grandote de Cerro Azul.

Actualmente, Cruz Azul es segundo de la tabla general en el Apertura 2025, con cinco victorias y dos empates en calidad de local, a diferencia de Pumas (que marcha en el lugar 10) y tiene una victoria, tres empates y dos derrotas como local.

Carlos Hermosillo se burló de los Pumas y de su afición | MEXSPORT

Récord Celeste en CU

La Máquina, con la victoria ante América, rompió el récord de más partidos de forma consecutiva sin perder como locales en Ciudad Universitaria, la marca anterior era de los Pumas de Bora Milutinovic.

Pumas consiguió esa racha entre las temporadas 1979 y 1980, aunque los 22 partidos invictos en Ciudad Universitaria los consiguieron en la Liga MX, Cruz Azul llegó a 23 partidos invicto, contando la actividad en la Liga y la Concacaf Champions Cup.

Carlos Hermosillo se burló de los Pumas y de su afición | MEXSPORT