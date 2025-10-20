¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul?

La Máquina del Cruz Azul vuelve a la acción en la Liga MX después de un triunfo importante en Ciudad Universitaria ante el América; el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón acecha el liderato de Toluca pero antes tendrá que medirse al Necaxa.

Los celestes aterrizan en Aguascalientes con una sola derrota en el torneo, su única derrota fue cuando visitaron a los Xolos de Tijuana en la Jornada 1. Con 28 unidades se meten a la casa del Necaxa que se hunde de la mano de Fernando Gago.

Cruz Azul l IMAGO7

Con el ánimo a tope Cruz Azul busca ligar su segunda victoria consecutiva luego de imponerse ante el América en CU con goles de Matías Fernández e Ignacio Rivero que los posicionaron en el segundo peldaño solo detrás del Toluca que tiene 31 puntos.

Mientras tanto, el otro lado de la moneda es el Necaxa que ha ligado cuatro derrotas consecutivas, desde la Jornada 9 no conocen lo que es la victoria, en aquella ocasión vencieron por la mínima al Puebla.

Clásico Joven l IMAGO7

Fernando Gago en la cuerda floja

Tras 13 juegos disputados Fernando Gago está en el filo de la butaca, el entrenador argentino se llevó una cantidad de goles considerables en su visita más reciente a los Tigres, partido que terminó con marcador de 5-3 para los felinos.

La cuota goleadora en contra lo han dejado con 26 goles en contra por 14 a favor y ubicándose en el lugar 17 de 18 con apenas 9 unidades; producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas; sus únicos triunfos fueron ante Querétaro y Puebla.

En conferencia de prensa resaltó los errores: “Cometemos errores en situaciones muy claves entonces eso nos está costando muchísimo, cada error es un gol del rival pero lamentablemente esto es futbol y se juega con el resultado y los resultados no son buenos”.

Necaxa l IMAGO7

¿A qué hora ver el partido?

Todo está listo para otro buen partido de futbol en el inicio de la Jornada 14 desde Aguascalientes; Cruz Azul visita al Necaxa este 21 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de Azteca 7, TV Azteca Deportes y Claro Sports.

Hora: 19:00h

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7, TV Azteca Deportes y Claro Sports

Liga MX l IMAGO7