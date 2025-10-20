Endrick, frustrado por no ver acción, buscaría salir del Real Madrid en enero

El delantero brasileño ha sido el único jugador de la plantilla del Real Madrid que no ha visto minutos con Xabi Alonso

Endrick busca salir del Real Madrid
Endrick busca salir del Real Madrid | AP
Marcos Olvera García
20 de Octubre de 2025

El Real Madrid es líder de LaLiga después de vencer al Getafe el pasado fin de semana, donde Kylian Mbappé fue el autor del único gol del encuentro, en un partido donde casi todos los atacantes merengues vieron acción... casi todos.

El único jugador que se quedó en la banca fue el delantero brasileño Endrick, quien no cuenta para Xabi Alonso, quedando como quinta opción al ataque, por debajo de Franco Mastantuno, Brahim Díaz y de Gonzalo García, quienes sí vieron acción frente al equipo azulón.

Endrick busca salir del Real Madrid | AP
Endrick busca salir del Real Madrid | AP

Ante las pocas posibilidades que tiene el atacante brasileño, exjugador del Palmeiras, su entorno y el propio jugador, han comenzado a explorar otras opciones para que Endrick pueda tener minutos, pensando en la participación de Brasil en la Copa del Mundo del próximo año.

De acuerdo a diversos informes, Endrick analiza la posibilidad de salir cedido en enero, con miras a volver a las convocatorias del Scratch Du Oro, mismo que es dirigido por Carlo Ancelotti.

Endrick busca salir del Real Madrid | AP
Endrick busca salir del Real Madrid | AP

Mal paso de Endrick en Madrid

Endrick llegó al Real Madrid en el verano del 2024, después de una temporada completa, el brasileño ha jugado 37 partidos con el cuadro merengue en todas las competencias con el cuadro merengue, donde solo ha podido marcar siete goles y ha dado una asistencia.

Una de las opciones que pintan en el horizonte del brasileño es la Serie A, donde hay un par de equipos interesados en hacerse de los servicios del exartillero del Palmeiras.

Endrick busca salir del Real Madrid | AP
Endrick busca salir del Real Madrid | AP

TE PUEDE INTERESAR

Jürgen Klopp lanza guiño al Liverpool

Internacionales | 20/10/2025

Jürgen Klopp lanza guiño al Liverpool para posible vuelta como DT
Barcelona vs Olympiacos

Internacionales | 20/10/2025

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Olympiacos de Champions League?
Todos los títulos que ha ganado África en la historia del futbol internacional

Futbol Internacional | 20/10/2025

Todos los títulos que ha ganado África en la historia del futbol internacional
Te recomendamos
Jürgen Klopp lanza guiño al Liverpool para posible vuelta como DT
Real Madrid

LO ÚLTIMO

 