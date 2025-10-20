Endrick, frustrado por no ver acción, buscaría salir del Real Madrid en enero

El Real Madrid es líder de LaLiga después de vencer al Getafe el pasado fin de semana, donde Kylian Mbappé fue el autor del único gol del encuentro, en un partido donde casi todos los atacantes merengues vieron acción... casi todos.

El único jugador que se quedó en la banca fue el delantero brasileño Endrick, quien no cuenta para Xabi Alonso, quedando como quinta opción al ataque, por debajo de Franco Mastantuno, Brahim Díaz y de Gonzalo García, quienes sí vieron acción frente al equipo azulón.

Endrick busca salir del Real Madrid | AP

Ante las pocas posibilidades que tiene el atacante brasileño, exjugador del Palmeiras, su entorno y el propio jugador, han comenzado a explorar otras opciones para que Endrick pueda tener minutos, pensando en la participación de Brasil en la Copa del Mundo del próximo año.

De acuerdo a diversos informes, Endrick analiza la posibilidad de salir cedido en enero, con miras a volver a las convocatorias del Scratch Du Oro, mismo que es dirigido por Carlo Ancelotti.

Mal paso de Endrick en Madrid

Endrick llegó al Real Madrid en el verano del 2024, después de una temporada completa, el brasileño ha jugado 37 partidos con el cuadro merengue en todas las competencias con el cuadro merengue, donde solo ha podido marcar siete goles y ha dado una asistencia.

Una de las opciones que pintan en el horizonte del brasileño es la Serie A, donde hay un par de equipos interesados en hacerse de los servicios del exartillero del Palmeiras.

