Jürgen Klopp lanza guiño al Liverpool para posible vuelta como DT

El Liverpool no la pasa nada bien en la presente campaña donde acumula tres derrotas y recientemente cayó ante el Manchester United que lo ha dejado en tercer puesto tras esa derrota una exfigura ha salido a lanzar un guiño.

Klopp l LFC

Jürgen Klopp ha dejado unas declaraciones recientemente donde le ha abierto las puertas nuevamente para regresar a la Premier League y en donde ha catapultado que sería solamente con el conjunto Red.

"Dije que nunca volvería a entrenar a un equipo en Inglaterra, lo que significa que, si se trata del Liverpool, en teoría es posible”, resaltó el exentrenador del equipo inglés en una entrevista para el podcast The Diary Of A CEO.

Klopp aseguró que está contento en su puesto actual como director de actividades de futbol de Red Bull: “No lo sé con certeza, me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar, ahora sigo entrenando, pero de otra manera. No echo de menos ir a ruedas de prensa tres veces por semana, dar 12 entrevistas a la semana".

Liverpool l LFC

Sobre su equipo como DT

El alemán habló sobre la plantilla que tuvo en su momento como entrenador del Liverpool: "Todo el mundo tiene que trabajar duro. Todo el mundo tiene que defender a capa y espada contra el equipo contrario. Todo el mundo tiene que aceptarlo.

“Si no eres Lionel Messi, tienes que defender. Como nunca tuve a Messi, todos tenían que defender", resaltó cuál era uno de los propósitos principales que tenía su equipo y con el cual rindió frutos con trofeos en Inglaterra.

Lanza guiño al Liverpool l LFC

¿Qué dijo sobre Klopp?

Klopp resaltó la gran persona que era Diogo Jota: "¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador en sí, sino de la persona que era. Se llevaba bien con todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Desde el primer día dio lo mejor de sí mismo.

“Superó todas las expectativas como persona, era muy inteligente y un compañero de equipo excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un shock increíble, también para los chicos", mencionó el alemán.

¿Vuelve a la Premier League l LFC