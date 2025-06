Jurgen Klopp desaprueba el precio que pagó Liverpool por Florian Wirtz

Florian Wirtz se unió a Liverpool por una fuerte cantidad de dinero, 136 millones de euros. El alemán firmó por cinco temporadas y se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club inglés.

Klopp, en desacuerdo con el precio de Wirtz

Jurgen Klopp, exentrenador de Liverpool, habló sobre la llegada de Wirtz y considera que la cantidad de dinero es bastante, pero no dejó de elogiar al mediocampista procedente de Bayer Leverkusen.

"No hay duda al respecto, es una suma desorbitada y un jugador del Liverpool es consciente de ello si las cosas no van bien durante dos o tres partidos. Todos coincidimos en que estamos hablando de un gran jugador. Sé que una vez dije que me iría si pagáramos 100 millones de euros por un jugador. Pero el mundo está cambiando. Así es el mercado", dijo Klopp.

Durante la etapa de Klopp, Liverpool realizó fichajes con cifras más bajas que la de Wirtz, pero un gran sector de la afición cuestionaba al club por no invertir constantemente en la plantilla como sus competidores.

La era Slot continúa

Liverpool defenderá su título de Premier League la próxima temporada e intentar hacer un mejor papel en la Champions League, luego de caer en Octavos de Final ante Paris Saint-Germain.

