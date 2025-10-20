¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Olympiacos de Champions League?

El Barcelona se enfrenta a Olympiacos en la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League, en lo que será un partido clave para consolidar su posición en la tabla de clasificación en donde apenas suma tres unidades.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, debido a la situación de remodelación del estadio Camp Nou y que todavía tardará para reestrenarse tanto en LaLiga como en la competición europea.

Barcelona llega con la necesidad de un triunfo para “enderezar” su campaña europea: el equipo ha mostrado solidez en casa históricamente, pero ha tenido problemas recientes en la defensa y ahora tiene marca de una victoria y una derrota tras dos juegos disputados.

Barcelona l AP

El conjunto catalán sigue manejando ausencias importantes, lo que genera dudas en la zaga y en la profundidad de la plantilla. Una baja será la de Robert Lewandowski en el ataque; sin embargo, podrán tendrán a su máxima figura Lamien Yamal.

Olympiacos, por su parte, regresa a la competición tras varios años fuera de la Champions y encara el partido con menos margen de error: todavía no ha logrado imponerse en el grupo y se enfrenta a un rival con mayor rodaje.

Olympiacos l olympiacosfc

El conjunto griego llega con marca de un empate y una derrota que los ubican en decimonoveno escalón con apenas una unidad; debitó empatando con Pafos y cayó recientemente ante el Arsenal en el Emirates Stadium.

Antecedentes

Barcelona no ha perdido ante equipos griegos en casa en muchas ocasiones; su rendimiento como local en Europa ha sido históricamente muy fuerte y para este duelo no será la excepción tomando en cuenta que lo harán en tierras catalanas.

Olympiacos en Grecia l olympiacosfc

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el juego entre Barcelona y Olympiacos desde el Olímpico de Montjuic este 21 de octubre en punto de las 10:45hrs, tiempo del centro de México, a través de TNT Sports y HBO, además de seguir los incidentes de la crónica en Récord.

Hora: 10:45h

Estadio: Olímpico de Montjuic

Transmisión: TNT Sports y HBO

