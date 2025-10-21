De la mano de Fermín y con polémica arbitral, Barcelona goleó a Olympiacos en Champions League

La Masía dijo presente y de la mano de sus canteranos, Barcelona goleó a Olympiacos en la Jornada 3 de la Champions League. Con un triplete, Fermín López fue la figura en Montjuic, donde las decisiones arbitrales que se sucedieron en el arranque de la segunda mitad mancharon la contundente victoria blaugrana.

El gol anulado a Ayoub El Kaabi, la expulsión de Santiago Hezze y un penal a favor de los culés marcaron la actuación del silbante Urs Schnyder; sobre todo en el caso de la roja al mediocampista argentino. Amonestado en la primera mitad por una falta sobre Pedri, en la disputa del balón Hezze manoteo y aparentemente le dio en el rostro a Marc Cassado.

Barcelona goleó a Olympiacos en casa | AP

Si bien en la repetición se observó que no hubo contacto, Schnyder consideró que era falta y le mostró la segunda amarilla al sudamericano. Por ser doble amonestación, el VAR no pudo intervenir y el equipo visitante se quedó con diez hombres al minuto 57, cuatro minutos después de que cayó el 2-1. Gracias a ello, el Barça se recuperó pronto del gol en contra y sentenció la goleada 6-1 de la mano de Fermín y Marcus Rashford.

Fermín brilló en Montjuic ante Olympiacos

Seis minutos necesitó el de Huelva para abrir el marcador, luego de una jugada accidentada en la cual Lamine Yamal no pudo convertir dentro del área. Para su fortuna, el rebote llegó a los pies de Fermín, que definió con un tiro de zurda cerca del área penal. Sin embargo, Barcelona tardó en ampliar la ventaja tras el gol inicial.

Lamine participó directamente en dos de los goles | AP

Con un preciso pase, Dro Fernández habilitó a Fermín al 39' para sellar el 2-0 en la primera mitad, en la cual Olympiacos tuvo un par de minutos de dominio que no supo capitalizar. Fue en la reanudación que El Kaabi remató dentro del área y puso el 2-1 al minuto 50, pero el tanto no contó por fuera de lugar.

No obstante, la jugada se revisó por una mano dentro del área. El mismo delantero marroquí convirtió la pena máxima al 53' con la ilusión de darle vida a su equipo, pero la expulsión de Hezze cuatro minutos y un penal de Lamine Yamal anotado al 68' acabaron con las aspiraciones de los visitantes.

La cantera se hizo presente con Fermín, Dro y Lamine | AP

En un lapso de cinco minutos, Marcus Rashford en dos ocasiones (74' y 79'), y nuevamente Fermín (al 76') pusieron punto final a la goleada y le dieron tres puntos clave a los dirigidos por Hansi Flick. El inglés, además, llegó a cuatro goles y se mantiene entre los goleadores, a la espera de lo que Kylian Mbappé y Harry Kane hagan esta jornada.

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona en Champions League?

El próximo partido en el torneo de la UEFA para los culés, que el fin de semana se miden a Real Madrid en LaLiga, está programado para el miércoles 5 de noviembre, como visitantes contra Club Brujas. Mientras que Olympiacos recibirá a PSV el martes 4.

Marcus Rashford marcó un doblete contra Olympiacos | AP