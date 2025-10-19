Bordalás aseguró que Vinicius se fue a burlar de él tras expulsión de jugador del Getafe

Este domingo, en el Colliseum, el Real Madrid visitó al Getafe después del parón por la Fecha FIFA de octubre, encuentro en donde el cuadro merengue necesitaba la victoria para recuperar el liderato luego de la victoria del sábado del FC Barcelona sobre el Girona.

Durante el partido, que ganó el cuadro merengue gracias a un gol de Kylian Mbappé, Bordalás (entrenador del Getafe) hizo ingresar a Allan Romeo Nyom, quien se fue expulsado apenas un minuto después de haber ingresado al campo.

Imágenes del Real Madrid vs Getafe | RealMadrid

Después del encuentro, para la televisora que tiene los derechos de LaLiga, se escuchó decir a Bordalás que Vinicius Jr. se fue a burlar de él tras la expulsión de Nyom, asegurando que el brasileño 'lo felicitó' por el cambio que hizo entrar a Nyom.

"Sí, no hay nada que explicar (sobre la burla de Vinicius), así de sencillo, eso es lo que me ha comentado, entonces yo le he dicho que se dedicase a jugar, no ha ocurrido nada más", comentó Bordalás en conferencia de prensa.

Cabe resaltar, que Vinicius Jr. no fue titular en el encuentro frente al Getafe, el extremo brasileño ingresó a los 55 minutos del encuentro cuando entró por Franco Mastantuono.

El Madrid se enfrentará a la Juventus de Turín en Champions League, volverán a jugar en LaLiga el próximo sábado cuando se enfrenten al FC Barcelona en El Clásico, antes de jugar contra el Valencia en Mestalla.

