Maccabi Tel Aviv no aceptará entradas para viajar al encuentro de Europa League ante el Aston Villa

Los aficionados del cuadro israelí no tienen pensado hacer el viaje a Inglaterra por temor a ser objeto de criménes de odio

La afición del cuadro israelí no viajará a Londres
La afición del cuadro israelí no viajará a Londres | AP
Associated Press (AP)
21 de Octubre de 2025

Maccabi Tel Aviv anunció que rechazará cualquier entrada ofrecida para el partido de la Europa League contra Aston Villa el próximo mes, a pesar de los crecientes llamados para que la ciudad inglesa de Birmingham revierta un veto impuesto a los aficionados del club israelí.

La policía de West Midlands consideró la semana pasada que el partido del 6 de noviembre en el Villa Park era de alto riesgo y citó la violencia y los crímenes de odio que ocurrieron cuando Maccabi Tel Aviv jugó contra Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

La afición del cuadro israelí no viajará a Londres | AP
La afición del cuadro israelí no viajará a Londres | AP

La posterior prohibición a los aficionados de Maccabi Tel Aviv para el partido contra el Villa atrajo críticas generalizadas, incluyendo del primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que era la decisión equivocada.

En un comunicado publicado en las redes sociales el lunes por la noche, Maccabi Tel Aviv reconoció los esfuerzos para revocar la prohibición, pero agregó que “el bienestar y la seguridad de nuestros aficionados es primordial y, a partir de duras lecciones aprendidas, hemos tomado la decisión de rechazar cualquier asignación ofrecida en nombre de los aficionados visitantes y nuestra decisión debe entenderse en ese contexto”.

La afición del cuadro israelí no viajará a Londres | AP
La afición del cuadro israelí no viajará a Londres |&nbsp;AP

Detrás de escena, el gobierno británico ha estado buscando resolver la disputa, que surge en un momento de crecientes preocupaciones sobre el antisemitismo en Gran Bretaña tras un ataque mortal a una sinagoga en Manchester a principios de este mes y llamados de palestinos y sus partidarios para un boicot deportivo a Israel por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

La decisión de Maccabi se produjo a pesar de que el gobierno británico prometió dar a la policía recursos adicionales para que el partido pudiera jugarse de manera segura con la presencia de aficionados de ambos equipos.

La afición del cuadro israelí no viajará a Londres | AP
La afición del cuadro israelí no viajará a Londres | AP

El gobierno del Reino Unido dijo en un comunicado el martes que estaba "profundamente entristecido" por la decisión del equipo.

"Es completamente inaceptable que este juego haya sido convertido en arma para avivar la violencia y el miedo por aquellos que buscan dividirnos", dijo. "Nunca toleraremos el antisemitismo o el extremismo en nuestras calles."

TE PUEDE INTERESAR

Courtois arremete contra Javier Tebas

Internacionales | 21/10/2025

Courtois arremete contra Javier Tebas por llevar partido de LaLiga a Miami
México podría hacer historia con su sexto Mundial

Internacionales | 20/10/2025

México podría hacer historia con su sexto Mundial si recibe el femenil en 2031
Mjällby AIF hizo historia en el futbol sueco

Internacionales | 20/10/2025

Mjällby AIF hizo historia y se coronó como campeón en la liga de Suecia
Te recomendamos
Courtois arremete contra Javier Tebas por llevar partido de LaLiga a Miami
Futbol
UEFA

LO ÚLTIMO

 