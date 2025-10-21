Agenda deportiva del martes 21 de octubre de 2025

El martes 21 de octubre estará cargado de mucha información, ya que la Liga MX vivirá una nueva jornada doble, por lo que habrán partidos a mitad de semana, pero antes, el regreso de la Fase de Liga de la Champions League también pone la agenda deportiva al máximo desde muy temprano en la mañana; la NBA también regresa con una nueva 'casa'.

Desde la mañana hasta la noche, las competencias de futbol a nivel internacional entregarán la gran mayoría de la actividad a lo largo del día; sin embargo el basquetbol será uno de los ingredientes extra para la gran variedad de opciones.

Santos será uno de los participantes de la jornada de martes | Imago7

Partidos del 21 de octubre

La actividad de este martes comenzará muy temprano, ya que la Champions League tendrá una doble cartelera en su primer horario con la participación del FC Barcelona enfrentando a Olympiacos, mientras que al mismo tiempo, Kairat Almaty enfrentará a Pafos FC en un duelo de debutantes en su primera temporada dentro del torneo de clubes en Europa. Estos encuentros se podrán vivir tanto en TNT Sports y HBO Max, así como en Fox y Caliente TV, plataforma que se anunció recientemente será suplida por Fox One.

El segundo turno de partidos de la Champions tiene mucho por ofrecer, con algunos 'platillos' más interesantes que otros dentro de los que resalta el compromiso entre Arsenal y Atlético de Madrid con transmisión a través de TNT y HBO Max; otro de los compromisos que más llama la atención es el de Villarreal vs Manchester City, el cual contará con un homenaje previo a Rodri Hernández, el ganador del Balón de Oro 2024.

Niko Kovac dirigirá en Champions tras perder Der Klassiker | AP

Bayer Leverkusen vs PSG es otro de los partidos más importantes del día, el cual será transmitido a través de HBO Max y Space; El Copenhague de Rodrigo Huescas jugará ante Borussia Dortmund con la desafortunada ausencia del mexicano por lesión; los dos exequipos de Hirving Lozano en Europa también se verán las caras con el PSV vs Napoli a través de Caliente TV.

Resto de la cartelera de martes

Uno de los partidos que tendrán lugar este martes se trata del Países Bajos vs México en el Mundial Femenil Sub 17, con el partido destinado a transmitirse por Vix, FIFA+ y TUDN; la NBA ha cambiado de 'casa', pues ahora será transmitida a través de Amazon Prime Video, debutando con el encuentro entre los campeones Oklahoma Thunder enfrentándose a los Rockets de Houston, también los Warriors de Golden State jugarán contra Lakers más tarde.

Regresa la actividad a las duelas | AP

La Copa Sudamericana traerá el duelo entre Independiente del Valle recibiendo a Atlético Mineiro; la Liga MX presentará por la noche su Jornada 14 con una cuádruple cartelera, primero con los partidos de América en contra de Puebla a través de Vix Premium y LayvTV en YouTube, compartiendo horario con Necaxa ante Cruz Azul con emisión en Azteca 7, Claro Sports y Vix Premium.

La actividad cerrará con otros dos partidos del torneo mexicano: Mazatlán vs Santos Laguna a través de Fox y Caliente TV al mismo tiempo en el que se juegue el duelo entre Rayados y Bravos de Juárez, siendo emitido por Vix Premium y también por LayvTV gratis a través de YouTube.

Cartelera completa con emisiones | RÉCORD