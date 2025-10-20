Hansi Flick arrepentido tras sus acciones en el partido ante Girona

Barcelona resultó ganador en su último partido de LaLiga en contra de Girona; sin embargo, la mala noticia para el equipo blaugrana es que no podrá contar con su director técnico Hansi Flick en el Clásico ante Real Madrid en la Jornada 10 de la presente temporada.

Ante dicha circunstancia, el mismo entrenador alemán ha revelado sentirse arrepentido de sus acciones, ya que no cree que las imágenes que se vieron de él en televisión sean un buen ejemplo, sumado al hecho de tener que estar ausente en el partido ante el máximo rival del equipo al que dirige.

Flick fue expulsado ante Girona | AP

Cambio de comportamiento

La expulsión sobre Hansi Flick tuvo que ver directamente con unos gestos en contra del árbitro del partido ante Girona, Jesús Gil Manzano, quien no dudó en echarlo inmediatamente, desatando una situación adversa para Barcelona en los próximos días. Después de todo lo vivido, el alemán fue claro y directo con su sentir al respecto.

"No me gusta que mi nieto me vea así por televisión, tengo que cambiar mi comportamiento", declaró el estratega culé para Marca acerca de su 'celebración' que desencadenó su expulsión. También mencionó que en lugar de pensar en ello, mejor preparará su partido de Champions League: "Para mí eso será después, ahora estoy pensando en la Champions. Ya dije que no tenía nada contra el árbitro. Es así", resaltó.

Michel y Hansi Flick | AP

El gesto que ha hecho que Flick esté ausente de los banquillos del Barca por un tiempo tuvo que ver con el gol de la victoria, mismo que fue anotado por el uruguayo Ronald Araújo, el cual cayó al minuto 90+3, provocando también con su festejo una tarjeta amarilla por haberse quitado la camiseta.

¿Quién es el siguiente rival de Barcelona?

El FC Barcelona enfrentará a Olympiacos en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League, partido en el cual sí podrá estar Hansi Flick en el banquillo debido a que la sanción solamente corresponde al futbol español, no a la UEFA. Acerca de este próximo enfrentamiento, el técnico teutón también dio algunas declaraciones.

Araújo entregó la victoria al Barca | AP

"Tienen un buen ataque, las estadísticas dicen que son uno de los mejores equipos atacando. Solo hay que ver el partido contra el Arsenal, donde tuvieron muchas ocasiones. Tenemos que estar atentos a estas situaciones, tienen buenos jugadores y una idea clara con la que jugar, hay que tener cuidado con ellos", mencionó acerca del rival griego.

"Ahora mismo es una situación complicada. Estoy contento por los tres puntos contra el Girona. El ambiente en el entrenamiento era muy bueno. Me gusta el estado de ánimo. Hablo del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia con el rival... si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival y eso nos mata en defensa. Esto lo tenemos que cambiar", agregó.

Flick no estará presente en el Clásico | AP