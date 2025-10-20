Rodri será homenajeado en el Estadio de la Cerámica previo al partido ante Villarreal

Como parte de la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, Villarreal recibirá a Manchester City en el Estadio de la Cerámica. Como previa del encuentro, la directiva del 'Submarino Amarillo' ha planeado un homenaje para Rodri Hernández, actual jugador de los Citizens, pero canterano del cuadro español.

El homenaje que recibirá uno de los más recientes ganadores del Balón de Oro, no será solamente antes de que el partido comience, pues la directiva planea inmortalizar a su jugador de fuerzas básicas en la memoria gráfica del club.

Rodri debutó con Villarreal | Captura de Google

Homenaje a una leyenda

A través de su página oficial, Villarreal ha confirmado que Rodrigo Hernández será homenajeado debido a su gran trayectoria, la cual ha contado también con la obtención de un Balón de Oro tan solo un año atrás; el homenaje tendrá lugar diez minutos antes del silbatazo inicial.

La directiva del club español ha revelado que el reconocimiento que se llevará el futbolista será la Insignia de Oro del Villarreal, la cual será entregada por el presidente Fernando Roig. Dentro del comunicado, el club invita a los aficionados a mostrar su cariño, apoyo y respeto al jugador en cuanto se haga presente en el terreno de juego.

Anuncio oficial del homenaje | Captura

Por si fuera poco, el 'Submarino Amarillo' también ha decidido que parte de los homenajes y reconocimientos que recibirá Rodri será una aparición en el Passeig Groc del Estadio de la Cerámica, el equivalente al paseo de la fama del club.

¿Cuándo juega Manchester City en Champions League?

Será este martes 21 de octubre, como parte de la tercera jornada de la Champions League en su segunda temporada bajo el formato de Fase de Liga, en donde ambos equipos buscarán llevarse los tres puntos.

Entrenamiento previo de Villarreal | AP

Manchester City es uno de los primeros ocho lugares de la tabla, manteniéndose en el octavo peldaño, aún con opciones de clasificar directamente a la siguiente ronda. A pesar de ser el jugador homenajeado, Rodri está descartado para ver actividad en el duelo.

Por parte de Villarreal, actualmente son el lugar 26 de la tabla con solo un punto, lo que les daría el boleto de regreso a casa, pues forman parte de los eliminados hasta el momento.

Imagen oficial dedicada a Rodri | X: @VillarrealCF