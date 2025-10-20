UEFA Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Villarreal vs Manchester City?

El Manchester City se meterá al Estadio de la Cerámica con la consigna de poder sumar tres puntos en su visita al estadio del Villarreal, que, por el momento, está fuera de puestos de calificación.

La tercera jornada de la Champions League ubica al equipo de Pep Guardiola, que suma un triunfo y un empate, contra el Monaco en la segunda fecha de la competición de clubes más importantes del futbol europeo.

El cuadro del Submarino Amarillo arrancó perdiendo frente al Tottenham Hotspur, para después empatar contra la Juventus de Turín, consiguiendo el único punto del equipo español en esta edición.

Los tres puntos parecen ser claves para el City, que tendrá que recibir al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la Fase de Liga, mientras que el Villarreal jugará frente al Pafos FC.

Mónaco rescató el empate

¿Cuándo y dónde ver el Villarreal vs Manchester City?

Día: Martes 21 de octubre Hora: 13:00 hrs CDMX Lugar: Estadio de la Cerámica Transmisión: Caliente TV

El doblete de Haaland no fue suficiente