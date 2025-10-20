UEFA Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Villarreal vs Manchester City?

El cuadro ciudadanos buscará volver a la senda del triunfo y sacar los tres puntos en su visita a la Cerámica

Marcos Olvera García
20 de Octubre de 2025

El Manchester City se meterá al Estadio de la Cerámica con la consigna de poder sumar tres puntos en su visita al estadio del Villarreal, que, por el momento, está fuera de puestos de calificación.

La tercera jornada de la Champions League ubica al equipo de Pep Guardiola, que suma un triunfo y un empate, contra el Monaco en la segunda fecha de la competición de clubes más importantes del futbol europeo.

El cuadro del Submarino Amarillo arrancó perdiendo frente al Tottenham Hotspur, para después empatar contra la Juventus de Turín, consiguiendo el único punto del equipo español en esta edición.

Los tres puntos parecen ser claves para el City, que tendrá que recibir al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la Fase de Liga, mientras que el Villarreal jugará frente al Pafos FC.

¿Cuándo y dónde ver el Villarreal vs Manchester City?

Día:Martes 21 de octubre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar:Estadio de la Cerámica
Transmisión:Caliente TV
