UEFA Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Bayer Leverkusen vs PSG?

Vuelve la Champions League, después de la última jornada de la Fase de Liga, los equipos del futbol europeo volverán a medirse para conocer a los 24 mejores del continente, teniendo como plato principal al Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain.

Los dirigidos por Luis Enrique, y actuales campeones de la competición, se meten a la casa de la sorpresa de la Bundesliga: Bayer Leverkusen, equipo que sigue sin poder ganar en la Champions League.

PSG enfrentará al Leverkusen en Champions | AP

Los franceses, que tienen dos victorias en esta edición de Champions, buscan mantener la buena racha y volver a sumar de a tres, aunque se enfrentarán a un equipo que solo ha recibido tres goles en los últimos 180 minutos.

Por su parte, el Leverkusen necesita saber, con urgencia, lo que es ganar en la competición, sus dos empates contra el PSV Eindhoven y el Copenhague FC, los pone fuera de la contienda después de dos fechas disputadas.

PSG enfrentará al Leverkusen en Champions | AP

¿Cuándo y dónde ver el Bayer Leverkusen vs Paris Saint Germain?

Día: Martes 21 de octubre Hora: 13:00 hrs CDMX Lugar: Bay Arena Transmisión: HBO Max

PSG enfrentará al Leverkusen en Champions | AP