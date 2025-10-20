UEFA Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Bayer Leverkusen vs PSG?

El campeón de la Champions se meterá al Bay Arena para enfrentarse a una de las sensaciones de la Bundesliga

PSG se enfrentará al Bayer Leverkusen
Marcos Olvera García
20 de Octubre de 2025

Vuelve la Champions League, después de la última jornada de la Fase de Liga, los equipos del futbol europeo volverán a medirse para conocer a los 24 mejores del continente, teniendo como plato principal al Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain.

Los dirigidos por Luis Enrique, y actuales campeones de la competición, se meten a la casa de la sorpresa de la Bundesliga: Bayer Leverkusen, equipo que sigue sin poder ganar en la Champions League.

Los franceses, que tienen dos victorias en esta edición de Champions, buscan mantener la buena racha y volver a sumar de a tres, aunque se enfrentarán a un equipo que solo ha recibido tres goles en los últimos 180 minutos.

Por su parte, el Leverkusen necesita saber, con urgencia, lo que es ganar en la competición, sus dos empates contra el PSV Eindhoven y el Copenhague FC, los pone fuera de la contienda después de dos fechas disputadas.

¿Cuándo y dónde ver el Bayer Leverkusen vs Paris Saint Germain?

Día:Martes 21 de octubre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar:Bay Arena
Transmisión:HBO Max
