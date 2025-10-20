Gobierno mexicano no cobrará impuestos a empresas que trabajen con FIFA en Mundial 2026

El Gobierno de México ha propuesto un beneficio fiscal para las empresas que sean seleccionadas por la FIFA para colaborar en la organización del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, dichas compañías estarían exentas del pago de impuestos durante las actividades relacionadas con la justa mundialista.

Esta medida busca incentivar la participación del sector privado en la logística, infraestructura y servicios asociados con la Copa del Mundo, considerada uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La exención abarcaría a empresas que colaboren directamente con la FIFA en temas como organización, pruebas, partidos y eventos oficiales vinculados al torneo.

Sede Mundialista | MEXSPORT

¿Es la primera vez que esto pasa?

No es la primera vez que una nación anfitriona ofrece beneficios fiscales de este tipo. En el Mundial de Qatar 2022, el organismo rector del futbol y las compañías asociadas también gozaron de exenciones tributarias, lo que facilitó el desarrollo de proyectos y operaciones sin cargas fiscales locales. México, siguiendo esta línea, busca ofrecer condiciones competitivas a nivel internacional.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señala en su página 121 que “se libere de cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades con dicha competencia”. Con esta disposición, el gobierno mexicano busca dar certeza jurídica a las empresas involucradas y agilizar los procesos administrativos de cara al evento deportivo.

Sede Mundialista | MEXSPORT

¿Qué requisitos deberán cumplir?

Las compañías beneficiadas serán aquellas seleccionadas directamente por la FIFA, pero deberán cumplir ciertos requisitos definidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). El organismo fiscal tendrá la facultad de emitir reglas generales que permitan identificar y clasificar a los beneficiarios, así como determinar los alcances de la exención fiscal.

De acuerdo con el texto del dictamen, el SAT podrá establecer mecanismos para verificar que las actividades de las empresas estén realmente relacionadas con la organización de la Copa del Mundo y que cumplan con los estándares solicitados por la FIFA. Esto incluye obligaciones fiscales vinculadas al pago, traslado, retención y recaudación de impuestos derivados de los servicios prestados.

Copa del Mundo | AP

La medida ha generado debate entre economistas y especialistas en finanzas públicas. Algunos consideran que el incentivo es necesario para atraer inversión y garantizar una organización eficiente del Mundial, mientras que otros advierten sobre el impacto fiscal que podría tener en las arcas nacionales. Sin embargo, el gobierno argumenta que los beneficios económicos indirectos —como turismo, empleo e infraestructura— compensarán la pérdida de ingresos tributarios.

Con esta propuesta, México refuerza su compromiso como coanfitrión del Mundial 2026, un evento que se espera atraiga millones de visitantes y genere una derrama económica significativa. La exención de impuestos busca facilitar la operación de las empresas colaboradoras y garantizar que la organización del torneo transcurra sin contratiempos ni obstáculos administrativos.

Balón oficial | @adidasfootball