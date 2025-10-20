Mjällby AIF hizo historia y se coronó como campeón en la liga de Suecia

El Mjällby AIF, un club proveniente de una pequeña localidad del sur de Suecia con poco más de mil habitantes, escribió este lunes una página dorada en la historia del futbol escandinavo al proclamarse campeón de la Allsvenskan por primera vez, y hacerlo con tres jornadas aún por disputar.

“Es realmente liberador poder vivir esto antes incluso del final del campeonato”, declaró emocionado su entrenador Anders Torstensson a la radio pública sueca SR, reflejando el espíritu de un equipo que ha hecho realidad su propio lema: “hacer posible lo imposible”.

Fundado en 1939, el Mjällby conquistó el título tras vencer 0-2 como visitante al IFK Göteborg, uno de los clubes más tradicionales del país. Jacob Bergström y Tom Pettersson fueron los autores de los goles que sellaron la vigésima victoria del equipo en 27 encuentros, una campaña casi perfecta que les garantiza además disputar las rondas previas de la próxima Liga de Campeones de la UEFA.

El logro tiene un sabor especial para Torstensson, un exdirector de instituto de 59 años, quien además jugó de niño en las divisiones inferiores del club y más tarde vistió su camiseta en el estadio de Strandvallen.

El partido en Gotemburgo, escenario de los triunfos europeos del IFK en las Copas de la UEFA de 1982 y 1987, tuvo tintes épicos. Antes del pitido final, cientos de aficionados del Mjällby —cerca de un millar desplazados desde su pequeña comunidad— intentaron ingresar al campo para celebrar, lo que obligó a interrumpir brevemente el encuentro.

Con 66 puntos y una ventaja de 11 sobre el Hammarby, el Mjällby selló un campeonato tan inesperado como inspirador, demostrando que en el futbol sueco los sueños, a veces, también se cumplen.