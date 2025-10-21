Courtois arremete contra Javier Tebas por llevar partido de LaLiga a Miami

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois criticó el martes al presidente de LaLiga Javier Tebas por la decisión de jugar un partido de la temporada regular en Miami.

Courtois también se quejó de la decisión de la Liga de censurar las protestas contra el próximo partido Villarreal-Barcelona que, según él, altera la equidad de la competición.

“Los equipos deberían jugar de local y de visitante”, dijo. “No es lo mismo jugar contra un equipo de local que de visitante. Es difícil jugar de visitante en la liga español", resaltó previo al juego de Champions League.

"Jugar de visitante en el campo del Villarreal es muy complicado. Todos los equipos tienen que jugar de local y de visitante a menos que haya una razón importante que lo impida”, resaltó el belga.

Villarreal es nominalmente el equipo local para el partido del 20 de diciembre que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Liga finalmente logró organizar un partido de temporada regular que se jugaría en el extranjero después de que sus intentos anteriores fueran frustrados por las protestas de los grupos de aficionados, la Federación Española de Fútbol y la asociación de jugadores del país.

Protestas por jugadores

Los jugadores expresaron su sentir permaneciendo inmóviles durante los primeros segundos de los partidos de liga del fin de semana pasado, pero estas protestas contra el partido contra Miami fueron censuradas o no se transmitieron íntegramente para la audiencia televisiva. La transmisión televisiva de los partidos cambió antes del inicio a una vista exterior de los estadios y solo mostró parte de los campos desde lejos.

¿Mensaje a LaLiga?

“No debería sorprenderles”, dijo Courtois sobre Tebas y la censura. “Lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, cuestionando públicamente a la gente en redes sociales. Ya lo he dicho antes, nunca había visto a un presidente de liga de ningún deporte hablar así. Ocultar las protestas y cambiar el motivo de las protestas es censura y manipulación, y eso es grave”.

