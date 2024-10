Javier Tebas pide a Gianni Infantino quitar el Mundial de Clubes: "Retírelo ya"

El pasado lunes la polémica por lo apretado del calendario de la FIFA, al menos en cuanto a clubes respecta, revivió durante el Segundo Foro de la Unión de Clubes Europeos, mismo que se llevó a cabo en Bruselas, gracias a Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Tebas, que ha mantenido un pique constante con Gianni Infantino y con Aleksander Čeferin, tomó el micrófono y, durante su participación, pidió a su contraparte de la FIFA que se sienten a negociar para que el Mundial de Clubes se retire, pues, en palabras de Tebas, Infantino no ha logrado lo que prometió con los derechos de la competición.

"Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya", comentó Javier Tebas.

Esta queja se une a la molestia colectiva de LaLiga, la Premier League y la FIFPro por lo apretado del calendario entre juegos de ligas, de competiciones internacionales, copas locales y con los juegos de las selecciones, por lo que Tebas ha solicitado que no se lleve a cabo la Copa Mundial de Clubes durante el verano del 2025.

Ojo con esto. Javier Tebas, presidente de la Liga de España con mucha llegada a clubes europeos y los lobbista enorme de esos clubes, le pidió a Infantino que "suspenda el Mundial de Clubes". Lo hizo en el Foro Europeo de Fútbol Profesionalpic.twitter.com/L88AmuJMw2 — LateralWeb (@WebLateral) October 15, 2024

¿Qué equipos se han clasificado al Mundial de Clubes?

Equipo Confederación Palmeiras CONMEBOL Flamengo CONMEBOL River Plate CONMEBOL Fluminense CONMEBOL Boca Juniors CONMEBOL Por definir CONMEBOL Real Madrid UEFA Chelsea UEFA Manchester City UEFA Bayern Munich UEFA Paris Saint-Germain UEFA Inter de Milan UEFA FC Porto UEFA Borussia Dortmund UEFA RB Salzburg UEFA Juventus UEFA Atlético de Madrid UEFA Benfica UEFA Rayados de Monterrey CONCACAF Club León CONCACAF Pachuca CONCACAF Seattle Sounders CONCACAF Por confirmar CONCACAF Al-Ahly (Egipto) CAF Wydad (Marruecos) CAF Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) CAF Esperance (Túnez) CAF Al-Hilal AFC Urawa Red Diamonds AFC Al-Ain AFC Ulsan Hyundai AFC Auckland City OFC

