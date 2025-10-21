¡Imparable! Erling Halland anota contra Villarreal e iguala récord de Cristiano Ronaldo

Manchester City no solo ha festejado su victoria en contra de Villarreal en la Champions League ya que además del resultado, Erling Haaland sigue incrementando historia a su nombre con la consecución de un nuevo gol, el cual lo ha metido en la lista de dos de los récords más importantes en el futbol europeo, uno de ellos compartido con una de las máximas figuras del tiempo reciente.

'El Androide' ahora forma parte del Top 10 de máximos goleadores de la Liga de Campeones de la UEFA; esto junto al récord en el que ha igualado a Cristiano Ronaldo, como los jugadores que han podido mantener una racha de 12 partidos consecutivos anotando.

Haaland anotó el primer gol ante Villarreal | AP

El noruego histórico

Erling Haaland no se ha cansado de meter goles en el inicio de la temporada 2025-2026 y prueba de ello es la anotación que ha conseguido ante Villarreal para ser parte del 0-2 del equipo dirigido por Pep Guardiola en el Estadio de la Cerámica; además, con esto iguala a CR7 como los dos jugadores que han podido mantenerse a lo largo de 12 partidos consecutivos anotando, por lo que el noruego podría romper el récord en su próximo compromiso.

La racha de Haaland comenzó en Premier League cuando anotó un gol en contra de Brighton; después vino una Fecha FIFA en donde metió gol ante Finlandia e incrementó la cifra anotándole cinco a Moldavia en aquella goleada histórica de 11-1 en Eliminatorias Mundialistas; a su regreso a la liga inglesa, Erling le metió dos más a Manchester United, luego en Champions también le metió gol a Napoli para regresar a Inglaterra a anotarle otro a Arsenal.

Guardiola se mostró contento con la actuación de Haaland | AP

Posteriormente vinieron un par de dobletes, primero en contra de Burnley y una vez más en Champions ante Mónaco; días después le anotó a Brentford, después de nueva cuenta en Fecha FIFA marcó un hat-trick frente a Israel, luego doblete enfrentando a Everton y el más reciente, su gol ante el 'Submarino Amarillo'.

Estos números le otorgan al futbolista noruego un total de 24 goles y tres asistencias en solamente 14 partidos, más allá del récord en el que ha igualado a Cristiano, el cual podría romper próximamente.

'El Androide' en el calentamiento previo | AP

Sumado a todo esto, Erling Braut Haaland también se ha podido consagrar como uno de los máximos diez goleadores en la historia de la Champions League, pues con el gol ante los españoles ha logrado sumar 53 tantos, superando a Thierry Henry que tiene 50 y permaneciendo abajo de Ruud Van Nistelrooy, a quien podría superar si anota tres goles más.

¿Qué sigue en la temporada de Haaland?

Si quiere romper la marca de Cristiano Ronaldo, Erling Haaland tendrá que anotar en su siguiente partido, el cual será correspondiente a la Jornada 9 de la Premier League cuando enfrente al Aston Villa; en dado caso de no anotar ante los Villanos, la marca quedará empatada con 'El Bicho', pero permanecerá la posibilidad de ser uno de los máximos goleadores del máximo torneo de clubes en Europa.

Haaland buscará romper el récord ante Aston Villa | AP