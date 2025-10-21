¡De escándalo! PSG humilla al Bayer Leverkusen en la Champions League

El cuadro dirigido por Luis Enrique le pasó por encima al Leverkusen, ambos equipos se quedaron con uno menos

Marcos Olvera García
21 de Octubre de 2025

El PSG volvió a la actividad en la Champions League, buscando mantenerse en lo más alto de la tabla en su visita al Bay Arena en Alemania, donde enfrentaron al Bayer Leverkusen.

El encuentro arrancó con ventaja para el PSG, William Pacho marcó el primer tanto del partido apenas a los siete minutos de tiempo corrido, comenzando la goleada del actual campeón de la UEFA Champions League.

Robert Andrich e Illya Zabarnyi se fueron expulsados poco después de cruzar el umbral de la primera media hora de juego, dejando a sus equipos con 10 elementos en la cancha, tras la roja que vio Zabarnyi, Aleix García marcó el empate desde el punto penal, aunque no les duraría mucho el gusto.

Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia se encargaron de aumentar el marcador antes de la finalización del primer tiempo, Doué marcó el segundo a los 41', Kvicha anotó el tercero a los 44' y en el tiempo agregado, Doué se volvió a hacer presente en el marcador.

Con tres goles de ventaja, Luis Enrique y sus jugadores manejaron mejor el encuentro, aunque no renunciaron al ataque, ahí fue cuando Nuno Mendes consiguió el quinto gol a los cinco de la segunda mitad.

Aleix García descontó a los cuatro minutos del tanto del PSG y Ousmane Dembélé marcó el sexto tanto en el encuentro en Bay Arena, Vitinha marcó el séptimo y definitivo de este encuentro. Con este resultado, el PSG es líder momentáneo de la Champions League.

