El FC Barcelona jugó frente al Olympiacos en el partido correspondiente a la tercera jornada en la UEFA Champions League, donde el equipo español goleó en casa al cuadro helénico, con una actuación destacada del extremo sueco Roony Bardghji.

Roony ingresó al campo al minuto 75, en lugar de Lamine Yamal, y en el primer balón que tocó el sueco hizo una maravilla antes del hat-trick de Fermín López.

El sueco llegó a línea de fondo, encaró al lateral, dejándolo atrás después de hacer una elástica, antes de resbalarse, el centro salió machucado pero con la fuerza suficiente para que llegar a Fermín, que anotó el quinto gol del partido.

Al Barcelona todavía le quedaba un gol en el guante y Marcus Rashford marcó el sexto, con el que el Barcelona aseguró la goleada ante los griegos y tres puntos más en la UEFA Champions League.

A buscar la calificación directa

El Barcelona, que suma seis puntos en la Champions League, pelea por meterse entre los ocho primeros lugares y asegurar su calificación directa a los Octavos de Final.

El cuadro culé, después de los resultados de este martes por la tarde, estaría ocupando el séptimo lugar de la tabla, aunque todavía quedan encuentros por disputarse y podría bajar en la tabla.