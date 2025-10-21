"Me recuerda a Crespo": Leyenda de AC Milan compara a Santiago Giménez con el argentino

Sin goles, pero con presencia en ataque. La aventura de Santiago Giménez en el futbol italiano con AC Milan no ha sido sencilla y mucho se le ha criticado por su falta de gol. Sin embargo, un exjugador y leyenda del equipo rossoneri defendió al canterano de Cruz Azul y consideró que su aporte va más allá de goles.

En entrevista con La Gazzetta dello Sport, Alessandro 'Billy' Costacurta analizó las opciones que actualmente tiene el equipo milanés al ataque. Con jugadores como Rafael Leoa, Christian Pulisic y Christopher Nkunku, reconoció que la competencia interna es grande, a pesar de lo cual Santi ha mostrado grandes cualidades.

Santi se ganó los elogios de un exjugador de Milan | MEXSPORT

Comparan a Santi Giménez con Hernán Crespo

El ganador de más de 20 títulos, entre nacionales e internacionales, enfatizó que las cualidades de 'Bebote' van más allá de su capacidad dentro del área y lo comparó con Hernán Crespo, quien fue figura con Parma hace 30 años. "Aunque tiene un problema de marcar goles, no juega bien, juega muy bien; abre el balón y desafía a los rivales, y sabe comunicarse".

"Giménez es muy interesante. Me recuerda a Crespo en Parma", declaró Costacurta. "Aparte de los jugadores estrella mencionados, era uno de los jugadores más positivos del equipo. Y como dijo Ancelotti sobre Hernán: si creas ocasiones, los goles llegarán tarde o temprano", añadió.

Costacurta consideró que el gol llegará para Santi | AP

Del resto de los compañeros de Giménez también destacó que son elementos fuertes que le dan variantes a Allegri. "Leao nunca puede faltar. Pero ahora tengo prisa: o me da respuestas o entran los demás. Junto con Pulisic, pueden amenazar cualquier defensa. Una alineación tan fuerte garantiza la competencia interna: Nkunku es un jugador fuerte", finalizó.

Costacurta destacó la competencia interna del Milan | AP

¿Cuántos goles tiene Santi Giménez con AC Milan?

En 28 partidos oficiales disputados hasta ahora con los Rossoneri, el delantero mexicano tiene siete goles, cinco en Serie A, uno en Copa de Italia y uno en Champions League. Su primera anotación fue contra Empoli en la Jornada 23 de la Temporada 2024-25 en el torneo de liga.

Mientras que su más reciente gol fue contra Lecce, en la victoria 3-0 en la Segunda Ronda, el 23 de septiembre, hace un mes. Desde entonces han pasado tres partidos en los cuales 'Bebote' no pudo marcar, aunque el fin de semana pasada provocó el penal con el cual Rafael Leao concretó la remontada ante la Fiorentina.

Santi Giménez ha marcado siete goles con Milan | MEXSPORT