Ignacio Rivero, con el gol ante América, llegó a los 31 tantos en Liga MX

El jugador celeste ya tiene 25 goles en su haber vistiendo la playera de Cruz Azul, más seis que marcó con Tijuana

Iliany Aparicio
21 de Octubre de 2025

A propósito del gol que le marcó a América, Ignacio Rivero sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de Cruz Azul. El uruguayo alcanzó los 31 goles en la Liga MX, una cifra que refleja su constancia, liderazgo y entrega dentro del campo.

De esos 31 tantos, 25 los ha convertido vistiendo la camiseta de La Máquina, consolidándose como uno de los capitanes más emblemáticos del equipo.

Su conexión con la afición y su compromiso con el club lo han convertido en un referente indiscutible del proyecto celeste.

Antes de llegar a Cruz Azul, Rivero también dejó su sello con Xolos de Tijuana, donde anotó 6 goles. Su paso por ambos clubes muestra una evolución constante, pasando de ser un jugador polivalente a un futbolista con olfato goleador y peso específico en los momentos clave.

Los goles de Nacho no han sido casualidad. En su trayectoria ha logrado anotar a equipos de peso en el futbol mexicano como Pumas, Chivas, Xolos, Rayados, Santos, Tigres, Pachuca, Atlético San Luis, América, Atlas y Querétaro.

Una lista que demuestra su capacidad para aparecer ante cualquier rival.

Más allá de los números, Rivero representa el espíritu de lucha que identifica a Cruz Azul. Su entrega en cada partido y su compromiso con la camiseta lo han llevado a ser no solo un líder dentro del vestidor, sino también un ídolo para la afición.

El tanto que le hizo al conjunto de Coapa no solo ayudó a su equipo en el marcador, sino que reforzó su lugar en la historia moderna del club. Cada gol de Nacho tiene un valor especial, pero hacerlo en un clásico joven, ante un rival de tanta rivalidad, lo hace aún más significativo.

