Arsenal le pasó por encima al Atlético de Madrid... En solo 45 minutos

Arsenal y Atlético de Madrid, que jugaron su tercer partido en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, perdieron 45 minutos, donde ninguno de los dos equipos tuvo la surte de abrir el marcador, aunque sí fueron propositivos desde el arranque del juego.

En la segunda mitad, cuando parecía que no habría goles en este partido, Gabriel Magalhaes puso el primero en favor del cuadro gunner, el Cholo Simeone buscó equilibrar el resultado y se terminó encontrando con el segundo gol del Arsenal.

El Arsenal goleó al Atlético de Madrid en Londres | AP

A los siete minutos de haber caído el primer tanto del juego, Gabriel Martinelli consiguió marcar el segundo, poniendo tierra de por medio ante un desconcertado Atlético de Madrid.

En solo seis minutos 'se le cayó en cantón' a Diego Simeone, a los 67' y al 70' Viktor Gyokeres consiguió marcar su doblete para poner cifras definitivas y mantener el invicto del equipo londinense en la UEFA Champions League.

Se rompió la buena racha

Con este resultado, el Atlético de Madrid, de Diego Simeone, vio cortada su racha de partidos sin perder, misma que llegaba a los seis partidos sin conocer la derrota, antes de caer en el Emirates Stadium, los colchoneros habían perdido en Anfield contra el Liverpool.

El cuadro español solo suma tres puntos en tres partidos en Champions League, estando fuera de la clasificación directa a los octavos, pero en puestos de repechaje.

