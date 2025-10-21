Inter de Milán 'aplasta' a Union Saint-Gilloise como visitante en Champions League

Inter de Milán es uno de los equipos que ha logrado tres victorias consecutivas dentro de la Fase de Liga de la actual temporada de la UEFA Champions League, situación que los ubica dentro de la parte alta de la tabla de posiciones, pues de momento son segundo lugar con nueve puntos, solamente debajo del campeón PSG que goleó a Bayer Leverkusen.

Esta tercera victoria ha llegado después de una goleada poderosa en campo belga, pues Union Saint-Gilloise no pudo hacer nada ante los goles anotados por cuatro autores distintos para entregar la victoria negriazul.

Escandalosa goleada en Bélgica | AP

Aplastante victoria a domicilio

Con la consigna de quedarse en la parte alta de la clasificación, Inter llegó a Lotto Park con todo y su poderosa ofensiva tratando de ganar los tres puntos, algo que se le complicó, al menos hasta el final de la primera mitad del duelo, pues fue al minuto 41 cuando Denzel Dumfries se encontró un rebote dentro del área para solamente empujar el balón y adelantar a los dirigidos por el rumano Christian Chivu.

Cuando parecía que el partido se iba a ir con solo un gol al descanso, llegó la segunda anotación, esta vez con Pio Esposito calmando la jugada dentro de la zona roja de los belgas, entregando un gran pase para Lautaro Martínez, quien al 45+1' duplicó la ventaja para comenzar a encaminar la victoria interista.

Inter no tuvo piedad con su rival | AP

Sin siquiera haber completado diez minutos de la parte complementaria, el subcampeón del torneo volvió a poner un número en la pizarra, pues al 52', el árbitro central marcó un penal que inmediatamente al minuto 53 fue intercambiado por gol de parte de Hakan Calhanoglu, concretando así la goleada de uno de los líderes de la Fase de Liga.

El último gol del partido lo anotó el asistente del segundo gol, pues tras una buena jugada de Ange-Yoan Bonny, autor del gol de la victoria en el último partido de Serie A ante la Roma, el pase para Francesco Pio Esposito lo dejó completamente de frente para poder empujar el balón sin inconvenientes y liquidar el partido, confirmando su puesto como uno de los candidatos al trofeo una vez más.

El turco Calhanoglu anotó vía penal | AP

¿Qué sigue para ambas escuadras?

Union Saint-Gilloise, después de la derrota por goleada, se ubica en la posición 23, aún con posibilidades de meterse a la ronda de Play Offs; sin embargo, también con probabilidad de quedar fuera a lo largo de los cinco partidos restantes; al regreso de la Champions League, los belgas se enfrentarán a Atlético de Madrid el próximo 4 de noviembre; los colchoneros también fueron goleados 4-0 por el Arsenal.

Por parte de Inter, que se ha quedado con el segundo lugar de la competencia, su siguiente partido europeo será en contra de Kairat Almaty, equipo que empató a cero goles en contra de Pafos; antes de eso, su siguiente partido en liga italiana será ante el vigente campeón Napoli.

Christian Chivu mantiene paso perfecto como DT en Champions | AP