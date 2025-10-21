Presidente de Villarreal 'explotó' por cancelación de partido en Miami contra Barcelona

El presidente del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, no ocultó su molestia al recibir la noticia de la cancelación del partido oficial que su equipo tenía previsto disputar en Miami frente al FC Barcelona. La información le llegó mientras se disputaba el duelo de Champions League ante el Manchester City, justo al finalizar la primera mitad

Durante la transmición, se captó el momento en el que Roig vio algo en su celular y se levantó de su asiento con claros gestos de desaprobación, visiblemente alterado. Acto seguido, comenzó a hablar por teléfono, en una actitud airada y que abonó a la tensión en el palco, ya que el Submarino Amarillo estaba abajo en el marcador 0-2.

El presidente de Villarreal fue captado al momento de recibir la noticia | CAPTURA

LaLiga y la promotora cancelan el partido en Estados Unidos

La decisión de cancelar el compromiso en suelo estadounidense fue tomada tras una reunión entre LaLiga y la promotora del evento. La organización explicó que la medida responde a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas, aunque no se ofrecieron mayores detalles.

Este encuentro en Miami representaba un proyecto ambicioso para Villarreal, que veía con buenos ojos la internacionalización del fútbol español. La suspensión representa un revés importante, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

¿Qué han dicho los clubes?

Aunque el enfado de Roig fue evidente, no se espera un posicionamiento oficial del Villarreal CF antes del miércoles. Según el diario AS, la directiva del club ha decidido tomarse un tiempo antes de emitir un comunicado formal, mientras el malestar se extiende dentro de la institución.

Villarreal enfrentó al City en casa en Champions League | AP

La cancelación impacta directamente en los planes logísticos y financieros del club. Cabe recordar que el Villarreal se había comprometido a cubrir los gastos de viaje y entrada para los socios que quisieran acompañar al equipo a Estados Unidos. Además, prometió devolver un 20% del abono a quienes no pudieran asistir.

La decisión adquiere aún mayor relevancia si se consideran las declaraciones que Fernando Roig ofreció en agosto pasado. En aquel momento, el dirigente calificó la iniciativa como positiva: “Es una gran idea”, afirmó con entusiasmo al referirse al partido en Miami.

El directivo del Submarino Amarillo recibió la noticia en el juego ante Manchester City | CAPTURA

Incertidumbre sobre futuros partidos fuera de España

Esta cancelación reabre el debate sobre la viabilidad de disputar partidos oficiales fuera de territorio español. La iniciativa de llevar juegos de LaLiga a Estados Unidos ha encontrado resistencia tanto dentro como fuera del entorno deportivo, y este nuevo revés complica aún más su implementación.

Por ahora, el Villarreal espera una respuesta más clara por parte de LaLiga. Mientras tanto, el gesto de Roig durante la derrota 0-2 ante el Manchester City se ha convertido en la imagen de una jornada marcada por el desencanto y la frustración.

Villarreal cayó en casa contra Manchester City | AP