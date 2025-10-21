Copenhague, sin Rodrigo Huescas, perdió contra Borussia Dortmund en Champions League

Borussia Dortmund tomó 'revancha' del partido perdido en Bundesliga ante Bayern Múnich goleando a Copenhague en partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. Los dirigidos por Niko Kovac terminaron goleando a los daneses para adueñarse de su segunda victoria de la competencia y permanecer en los primeros lugares de la zona de clasificación directa.

Por parte del equipo del mexicano, se han desplazado hasta el lugar 31, completamente fuera de cualquier posibilidad de meterse al menos a la zona de Play Offs con una diferencia de tan solo un punto con los demás equipos que sí se mantienen en esa zona.

Nmecha fue autor de doblete en el juego | AP

Goleada a domicilio

La visita de Borussia Dortmund, que venía de perder Der Klassiker ante Bayern Múnich, no resultó en ser el mejor día para Copenhague, equipo que recientemente perdió a Rodrigo Huescas como su lateral derecho debido a una lesión que lo dejará fuera hasta principios de 2026 como mínimo; en su lugar entró el japonés Junnosuke Suzuki.

La derrota comenzó a consumarse cuando al minuto 20 Félix Nmecha recibió un pase de Max Beier, acomodó el balón y metió un disparo con demasiada potencia para abrir el marcador conducto de un golazo; sin embargo, el partido sí se complicó un poco para los teutones, ya que al 33' vino un gol en contra por parte de Waldemar Anton luego de una confusión en el área.

Los daneses sufrieron la visita alemana | AP

Fue hasta el segundo tiempo, específicamente al minuto 61, vía penal, cuando Rami Bensebaini le regresó la ventaja al Dortmund, que a partir de ese momento ya no la dejaría ir, pues al 76' Nmecha volvió a disparar al arco para encontrarse con su doblete personal, sentenciando el resultado, pues todo terminaría en victoria alemana, aunque el marcador se volvería a mover posteriormente.

La goleada se consumó cuando Fábio Silva, uno de los refuerzos de Borussia Dortmund para esta campaña, recibió un pase filtrado dentro del área y con su perfil diestro simplemente disparó de manera cruzada para volver a vulnerar el arco de Diminik Kotarski. El marcador final no fue ese, pues ya en el tiempo de agregado, al 90+1', Viktor Dadason completó la pizarra final incluso con un esfuerzo máximo de Gregor Kobel, el portero de los alemanes.

Silva metió el último gol del Dortmund | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?

Copenhague después de esta derrota tendrá que esperar para regresar a Champions, pues eso será hasta la primera semana de noviembre cuando enfrente a Tottenham en Londres; mientras tanto, los partidos de Liga Danesa que le tocan serán en contra de Viborg, Fodbold y en el medio de estos dos compromisos uno de Copa frente a HOB.

Para Borussia Dortmund, su siguiente encuentro de Champions también será en Inglaterra, pues visitará a Manchester City, el equipo de su exjugador Erling Haaland; antes de eso en Bundesliga se medirá a Koln y Augsburgo con el partido ante Frankfurt en DFB Pokal en el medio de su calendario.

Copenhague por el momento está eliminado del torneo | AP