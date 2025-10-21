Newcastle aplasta al Benfica de Mourinho en Champions League

El conjunto inglés conigue su segunda victoria en Champions esta temporada

El Newcastle United protagonizó una noche memorable en la UEFA Champions League al vencer con autoridad al Benfica de José Mourinho por 3-0 en St. James' Park. El extremo inglés Anthony Gordon se erigió como la figura del encuentro, anotando el primer gol y asistiendo en el doblete final de Harvey Barnes, para sellar una victoria crucial para el equipo de Eddie Howe.

El resultado permite a las "Urracas" sumar su segunda victoria en tres jornadas y consolidarse en la lucha por los puestos de clasificación a las fases eliminatorias.

El partido comenzó con un ritmo frenético y oportunidades en ambas porterías. El Benfica, a pesar de las intervenciones cruciales de Nick Pope, especialmente ante el peligroso Dodi Lukébakio, no logró concretar. El marcador se abrió en el minuto 31, cuando Anthony Gordon remató a bocajarro un centro bajo de Jacob Murphy.

El gol no solo dio la ventaja a los locales, sino que grabó el nombre de Gordon en la historia del club al convertirlo en el primer jugador del Newcastle en marcar en tres apariciones consecutivas en la Liga de Campeones.

A pesar de la ventaja, el encuentro se mantuvo abierto hasta el minuto 70, momento en el que llegó una de las jugadas más insólitas y decisivas de la noche. El portero Nick Pope se convirtió inesperadamente en asistente al ejecutar un lanzamiento de banda largo y preciso que superó la mitad de cancha. El balón encontró en carrera a Harvey Barnes, que acababa de ingresar al campo, y este no perdonó en el mano a mano ante Anatoliy Trubin, cruzando el esférico al fondo de la red para el 2-0.

Con el Benfica de Mourinho desinflado, el Newcastle sentenció el choque. Anthony Gordon, la estrella indiscutible, puso la guinda a su actuación con un magnífico pase filtrado para que Harvey Barnes lograra su doblete personal, sellando el 3-0 definitivo.

El desempeño de jugadores como Nick Woltemade, que mostró gran toque y juego asociativo, y Bruno Guimarães, quien controló el mediocampo, fue clave para la solidez del triunfo.

Mourinho sin respuesta

El equipo portugués, a pesar de los esfuerzos de Lukébakio y Pavlidis en la primera mitad, se mostró incapaz de encontrar la fórmula para superar la defensa inglesa. La gestión de José Mourinho no pudo evitar la caída de su equipo, que se hunde en el fondo de la tabla del grupo y ve cómo sus aspiraciones europeas se complican seriamente.

St. James' Park vibró con una de las mejores actuaciones europeas de los últimos años, dejando claro que el Newcastle United competirá de tú a tú en esta Champions League.

