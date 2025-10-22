Real Betis lanza colección de Día de Muertos con Andrés Guardado como protagonista

La cultura mexicana trasciende fronteras, y el Real Betis lo demuestra al sumarse a la celebración de una de las tradiciones más emblemáticas del país azteca: el Día de Muertos. A unos días de que se conmemore esta fecha tan significativa, el club andaluz ha lanzado una colección especial de indumentaria que rinde un vibrante homenaje a la festividad.

Playera de Día de Muertos de Real Betis | X: @RealBetis

La iniciativa del equipo verdiblanco no ha pasado desapercibida, capturando la atención de los aficionados, quienes han manifestado una recepción muy positiva ante la originalidad de las prendas. Esta colección se presenta como un puente cultural que une la pasión del futbol español con el colorido y la mística de la celebración mexicana.

Guardado, el elegido para presentar colección de Día de Muertos de Real Betis

Para dar vida a la campaña de lanzamiento, el Betis eligió a un rostro más que familiar y querido por su afición y por el público mexicano: el exfutbolista Andrés Guardado. La leyenda del cuadro bético y capitán de la Selección Mexicana fungió como modelo, prestando su imagen para lucir las piezas de esta edición limitada.

La línea conmemorativa es versátil e incluye tanto camisetas como sudaderas, pensadas para vestir a seguidores de todas las edades, desde adultos hasta niños, asegurando que nadie se quede fuera de este singular tributo.

¿Cuáles son los precios de la colección de Día de Muertos del Real Betis?

En cuanto a la camiseta para adulto, el precio se ha fijado en 49.95 euros, una cifra que se traduce aproximadamente en 1,068.69 pesos mexicanos. La versión infantil es ligeramente más accesible, con un costo de 44.95 euros, equivalentes a unos 961.71 pesos mexicanos.

Guardado presenta playera | X: @RealBetis

Por su parte, la sudadera para adulto tiene un valor de 59.95 euros (aproximadamente 1,282.64 pesos mexicanos), mientras que el modelo para los más jóvenes se puede adquirir por 54.95 euros, lo que representa alrededor de 1,175.66 pesos mexicanos.

Es crucial considerar el factor de la distribución internacional: al incluir el impuesto de envío, el costo final de la sudadera de 59.95 euros asciende a un total de 71 euros, situando el precio en pesos mexicanos en la vecindad de 1,519.05.

Finalmente, el calendario marca que la colorida y solemne celebración del Día de Muertos se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre, fechas que este año coincidirán convenientemente en fin de semana: sábado y domingo.

Guardado con sudadera del Real Betis | X: @RealBetis