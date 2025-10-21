Haaland marca, pero lesión de González empaña victoria de Manchester City en Champions League

Otro gol de Erling Haaland. Otra lesión en el mediocampo de Pep Guardiola. Algunas cosas nunca cambian para el Manchester City. Una victoria por 2-0 como visitante sobre el Villarreal en la Champions League el martes resultó agridulce para Guardiola, que vio al prolífico delantero Haaland marcar su gol número 24 en 14 partidos para su club y su país esta temporada.

El internacional noruego suma ya 53 goles en 51 partidos en el torneo de la UEFA y ha marcado en nueve encuentros consecutivos con el City en todas las competiciones. Haaland ya ha declarado que está en su mejor momento.

Jugadores de Manchester City en celebración con Erling Haaland | AP

Bernardo Silva también marcó para el City, cuya racha invicta en todas las competiciones se extendió a nueve partidos. El equipo de Guardiola también puso fin a una racha de cinco partidos fuera de casa sin ganar en Champions. El siguiente partido será el domingo, cuando Haaland buscará marcar por séptimo partido consecutivo de la Premier League.

Lesión de Nico González, la mala noticia para el City

Sin embargo, una segunda victoria en tres partidos en la etapa de liga ampliada de la competencia tuvo un costo, ya que el mediocampista Nico González tuvo que retirarse cojeando por una aparente lesión en la rodilla derecha a principios de la segunda mitad.

Nico González en el partido contra Villarreal | AP

González ha estado reemplazando a su compatriota español Rodri , quien actualmente está fuera de juego por una lesión en el tendón de la corva después de perderse la mayor parte de la temporada pasada por un daño en el ligamento cruzado anterior.

Mateo Kovacic entró como sustituto de González en el minuto 56, recién regresado de una lesión en el tendón de Aquiles que llevó al centrocampista croata a estar fuera de las canchas durante los últimos cinco meses.

Erling Haaland y Bernardo Silva en celebración de gol | AP

¿Cuándo juegan de nuevo Villarreal y Manchester City en Champions League?

Para la Jornada 4 del torneo continental, al Submarino Amarillo le tocará visitar a Pafos. Dicho compromiso está programado para el miércoles 5 de noviembre, a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Pafiako.

Mientras que los Citizens volverán al Eithad Stadium, donde recibirán a Borussia Dortmund, en un juego clave para escalar a los primeros puestos. Dicho compromiso está programado para el mismo miércoles 5, pero a las 14:00 horas.

Erling Haaland en celebración de gol en Champions League | AP