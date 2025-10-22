Prestianni, jugador de Argentina Sub-20, responde a aficionados mexicanos: "los dejamos fuera"

El descontento por la derrota de la Selección Argentina Sub-20 en la Final del Mundial contra Marruecos provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente de aficionados de México, Chile y Colombia.

Con Argentina | MEXSPORT

Uno de los jugadores más señalados en plataformas como Instagram y Twitter fue Gianluca Prestianni, quien decidió no evadir la polémica. Aprovechando una invitación al programa Cambio de Frente, el futbolista del Benfica no dudó en responder a los comentarios, dirigiendo sus dardos particularmente a la afición mexicana y chilena que celebró la caída de la Sub-20.

¿Qué dijo Prestianni tras perder la Final del Mundial Sub-20?

Prestianni se mostró desinteresado por la opinión de los detractores, poniendo en perspectiva el rendimiento de las selecciones críticas en el torneo. "No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final”, apuntó el joven talento.

El atacante argentino continuó con su descargo, recordando las victorias en el torneo juvenil: “Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”. Con estas palabras, el jugador puso un freno a las burlas post-partido.

Incluso la burla de Arturo Vidal fue minimizada por Prestianni. El futbolista chileno se había sumado a la celebración de Marruecos, pero el argentino consideró que gastar energía en contestarle era innecesario: “Gastarte en contestarle a Vidal… Hay que dejarla pasar”. No obstante, la euforia chilena no pasó desapercibida para el argentino, quien remarcó: “Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”.

En juego | MEXSPORT

Más allá de la polémica, Prestianni lamentó la ocasión de gol que Mateo Silvetti falló justo antes de terminar el primer tiempo, una jugada que pudo haber cambiado el destino del encuentro. Con el marcador 2-0 en ese momento, el argentino reflexionó: “Si hubiéramos hecho el gol de Silvetti antes de que terminara el primer tiempo hubiera sido totalmente distinta la historia”.

En el vestuario, el técnico Diego Placente buscó motivar al equipo pese a la desventaja. Prestianni compartió las indicaciones recibidas en el entretiempo: “Nos dijo que jugáramos como lo veníamos haciendo. Que ya estábamos 2 a 0 abajo y que si hacíamos un gol de arranque iba a cambiar todo”.

Prestianni valora a Di María y Otamendi

Finalmente, el joven futbolista habló sobre su adaptación al futbol europeo y el apoyo crucial que recibió en su club. Prestianni destacó la ayuda de dos compatriotas campeones del mundo: “Lo que me ayudó mucho fue compartír plantel con Ángel (Di María) y Nico (Otamendi). Ellos fueron los que no me dejaron caer. Porque yo quería volver a Argentina”. Con su presente y futuro en mente, concluyó advirtiendo que ya estará a disposición de José Mourinho: “Voy a estar el sábado vs. Arouca”.

En acción | MEXSPORT