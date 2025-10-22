Villarreal rompe el silencio tras cancelación del partido contra Barcelona en Miami

Mala gestión y una decisión unilateral. La cancelación del partido en Miami entre Barcelona y Villarreal causó mucha molestia en la entidad amarilla, quien apuntó contra LaLiga por la mala manera en que manejó el asunto. Por medio de un comunicado, el club valenciano lamentó lo ocurrido y arremetió contra el organismo.

"El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos", se lee en el comunicado del equipo.

El Estadio la Cerámica, casa de Villareal, y que será sede del juego ante Barcelona | X: @VillarrealCF

LaLiga no respondió a preocupaciones de Villarreal

El club amarillo enfatizó que el plan de llevar un partido a Estados Unidos fue iniciativa del propio organismo y que tras ello los clubes hicieron las gestiones necesarias. Destacó que en su caso, se realizñó la logística necesaria para trasladar a los abonados que quisieran ir a Miami o bien para reembolsar lo correspondiente a los que decidieran no viajar.

"Villarreal CF se puso a total disposición de LaLiga y le insistió en la importancia de trabajar con antelación y planificación para poder atender todas las necesidades correspondientes", y añadió que en reiteradas ocasiones se le pidió al organismo "definir aspectos tan básicos y fundamentales como la confirmación del horario del partido y la contratación de la agencia de viajes para un desplazamiento de tal envergadura".

Villarreal en el partido contra Manchester City | AP

Sin embargo, de acuerdo con el equipo, no hubo respuesta y fue apenas este martes, previo al compromiso de Champions League contra Manchestr City, que se les notificó de la cancelación del viaje. "Este jueves había una reunión programada en la que si no se resolvían dichas cuestiones de forma inmediata el club iba a retirarse del proyecto por no tener las condiciones mínimas garantizadas para la organización.

Anuncio unilateral por parte LaLiga

En ese mismo tenor, el Submarino Villarreal acusó al organismo de hacer las cosas de forma unilateral, ya que al momento de avisar que el juego se canceló por decisión de la empresa promotora, se les dijo que "era una información confidencial y se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta".

El Estadio la Cerámica, casa de Villarreal | X: @VillarrealCF

No obstante, LaLiga de todas formas emitió un "comunicado unilateral para anunciar la cancelación". El equipo español consideró que fue "una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía".

"El Villarreal CF lamenta que LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de LaLiga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional", finalizó.

Partido entre Villarreal y Manchester City en Champions League | AP