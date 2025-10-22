Atlético Mineiro rescata empate agónico ante Independiente del Valle en Copa Sudamericana

Con un gol de Dudu en el tiempo de prolongación, Atlético Mineiro igualó el martes 1-1 en su visita a Independiente del Valle en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En acción | AP

Así fue el empate entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

El equipo brasileño, campeón de la Copa Libertadores en 2013, rescató el empate con una acción en la que se combinaron los experimentados Hulk y Dudu.

“Es un resultado muy importante para nosotros. Sabemos que era un partido de 180 minutos, y ahora tenemos otros 90 en casa”, indicó Hulk.

Independiente del Valle, campeón del torneo en 2019 y 2022 y de la Recopa Sudamericana de 2023, se había adelantado a los 11 minutos con un tanto de penal del capitán Junior Sornoza.

“Hicimos un buen trabajo, pero lastimosamente se encontraron con un gol al final”, señaló Sornoza. “Vamos a Brasil con optimismo a buscar el pase a la final”.

La otra semifinal comenzará el jueves con el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Lanús. Los choques de vuelta se disputarán la próxima semana, mientras la final se realizará el 22 de noviembre en Asunción.

En partido | AP

¿Qué recibe el Campeón de Copa Sudamericana?

El campeón de la Sudamericana clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y recibirá un premio de 6,5 millones de dólares.

Las semifinales de la Libertadores comenzarán este miércoles con el duelo Flamengo – Racing Club. Un día después chocarán Liga de Quito y Palmeiras.

En el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de Quito, Atlético Mineiro se recuperó de una gris actuación en el primer tiempo y con las modificaciones en la etapa complementaria consiguió el empate en el descuento.

La anotación del “Galo”, que viene de superar Bolívar en cuartos de final, llegó tras una internada de Hulk. Ante la salida del arquero Guido Villar, el exseleccionado brasileño levantó el balón y asistió a Dudu, quien anotó a puerta vacía.

“Creo que jugamos bien y teníamos el partido medio ganado”, sostuvo Villar. “En el segundo tiempo nos quedamos un poco y lo pagamos”.

Dudu y Hulk ingresaron en el segundo tiempo y reactivaron el ataque del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, que intentará definir la llave como local el próximo martes en Belo Horizonte.

Independiente del Valle, que llegó a semifinales tras dejar en el camino a Once Caldas de Colombia, abrió el marcador con un penal cobrado por Sornoza, quien batió a Everson con un tiro por la escuadra.

La pena máxima, que fue confirmada tras la revisión del video, fue señalada por una falta del zaguero Ruan sobre Patrik Mercado, quien fue derribado desde atrás cuando iba a rematar dentro del área.

Momentos del encuentro | AP

Mercado, quien está tasado en cinco millones de dólares y es pretendido por el Sporting Braga portugués, fue el mejor jugador de los locales con sus constantes llegadas por la banda izquierda.

Una de las escasas oportunidades de Atlético Mineiro en el período inicial llegó a través de Bernard. El delantero, que disputó con Brasil el Mundial de 2014, remató desviado tras tomar mal parada a la defensa de los anfitriones.

En la segunda parte, el Galo adelantó sus líneas en busca del empate y volvió a inquietar con un disparo de Bernard a los 60 minutos, que obligó a Villar a hacer una estirada para evitar la caída de su valla.

Independiente del Valle perdió el manejo que había tenido en el primer tiempo, mientras Mineiro creció con el ingreso de Hulk y Dudu, que a la postre se juntaron para decretar el empate definitivo.