Manchester City vs Napoli EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1

La Champions League arranca con un duelo de alto voltaje en Inglaterra: Manchester City, campeón de Europa en 2022-2023, se mide ante el Napoli, monarca del futbol italiano, en un partido que promete intensidad, talento y condimentos especiales.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega con altibajos en la Premier League. Tras dos derrotas consecutivas que encendieron las alarmas, el City recuperó confianza en el clásico de la ciudad con un contundente 3-0 sobre Manchester United, resultado que lo mantiene expectante en el torneo local.

Del otro lado aparece un Napoli renovado bajo la conducción de Antonio Conte, que arrancó la Serie A con tres victorias en igual cantidad de fechas. El campeón italiano lidera la tabla junto con Juventus y viene de superar con autoridad a Fiorentina por 3-1 en Florencia.