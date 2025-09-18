Manchester City vs Napoli EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1

La última vez que se cruzaron fue el 1 de noviembre de 2017 con victoria para los ingleses

Manchester City vs Napoli EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1
Manchester City vs Napoli EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
18 de Septiembre de 2025

La Champions League arranca con un duelo de alto voltaje en Inglaterra: Manchester City, campeón de Europa en 2022-2023, se mide ante el Napoli, monarca del futbol italiano, en un partido que promete intensidad, talento y condimentos especiales.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega con altibajos en la Premier League. Tras dos derrotas consecutivas que encendieron las alarmas, el City recuperó confianza en el clásico de la ciudad con un contundente 3-0 sobre Manchester United, resultado que lo mantiene expectante en el torneo local.

Del otro lado aparece un Napoli renovado bajo la conducción de Antonio Conte, que arrancó la Serie A con tres victorias en igual cantidad de fechas. El campeón italiano lidera la tabla junto con Juventus y viene de superar con autoridad a Fiorentina por 3-1 en Florencia.

TE PUEDE INTERESAR

Mundial 2026: FIFA pagará más a clubes por liberar futbolistas a selecciones nacionales

Internacionales | 16/09/2025

Mundial 2026: FIFA pagará más a clubes por liberar futbolistas a selecciones nacionales
Alexander-Arnold se lesiona

Internacionales | 16/09/2025

Alexander-Arnold abandona el Real Madrid vs Marsella por lesión
Mbappé llegó a los 50 goles con la playera del Real Madrid

Internacionales | 16/09/2025

Kylian Mbappé, con el doblete en Champions, llegó a los 50 goles con el Real Madrid
Te recomendamos
Iñaki Williams sorprende al revelar que sigue de cerca el futbol mexicano
Champions League
Manchester City
Futbol

LO ÚLTIMO

 