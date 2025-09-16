Iñaki Williams sorprende al revelar que sigue de cerca el fútbol mexicano

Una de las estrellas de LaLiga y en específico del Athletic de Bilbao ha sorprendido con sus declaraciones al respecto de que de un tiempo a la fecha es un fiel seguidor del futbol mexicano, esto debido a la llegada de algunos jugadores europeos, además de la cercanía que tiene con uno de sus compañeros en el club vasco.

Williams fue parte del debut del Bilbao en Champions | AP

Jugadores de élite en México

La principal razón por la que Williams sigue la Liga MX tiene que ver con los jugadores españoles que han llegado a los clubes aztecas, encabezados por Sergio Ramos.

“Es cierto que el futbol no lo seguía tanto hasta ahora que los españoles están para allí, como Ramos, Óliver Torres, Sergio Canales, jugadores que aquí tenían su prestigio y han ido ahí para intentar dejar su legado en México, la verdad que me parece ‘guay’, mencionó para TNT Sports.

Relación directa con México

También dio declaraciones al respecto de la relación que lleva con el portero mexicoespañol Alex Padilla, con quien también ha llegado a tener 'bromas locales', con las cuales ha hecho crecer su relación con él, agregando también su gusto por las vacaciones en suelo mexicano.

“Hablo mucho con Alex Padilla, que es nuestro segundo portero. Siempre le vacilo mucho con "carnal, no mam*s wey", lo típico que se escucha; también me gustan las telenovelas mexicanas y siempre le estoy vacilando”, agregó.

Festejo de los hermanos Williams | IG: @williaaaams11

“He viajado por suerte mucho a México porque me gustan las vacaciones allí. Uno de los mejores viajes que he tenido ha sido en México con mis amigos y la verdad que disfruté mucho esos días en México; me gusta mucho su gente porque es muy agradable y cercana, sonriente, me agrada México y me agradan los mexicanos”, concluyó.