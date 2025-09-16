Las lesiones han marginado a Henry Martín de América en los torneos recientes

Las lesiones de Henry. Henry Martín sufrió una nueva lesión que lo dejará fuera de actividad por unas semanas, ya que el América reportó que sufre de un esguince en la rodilla.

El delantero del América había regresado a la actividad el pasado fin de semana, donde su equipo jugó ante Chivas. El mexicano pudo tener unos minutos de actividad que completó sin mayores problemas, aunque durante el entrenamiento de este lunes sufrió la lesión que lo alejará del grupo por un tiempo.

El problema con Henry es que ha tenido un importante historial de lesiones en los últimos meses que no lo han dejado regresar a su mejor versión y aquí recordamos lo que ha vivido.

El semestre anterior sufrió la lesión más importante, ya que tras el clásico en CONCACAF ante Chivas, fue diagnosticado con tendinitis, quedando fuera de actividad por casi dos meses. Esta lesión fue difícil de recuperar, por lo que en su regreso no estaba en el mejor estado físico.

Jugó la Liguilla del torneo anterior, donde pudo tener actividad en todos los partidos. El problema llegó en la Final del torneo, pues un desgarro en el muslo lo llevó a salir del campo. Esa lesión lo dejó fuera por un mes, para que pudiera regresar ante Necaxa en la liga.

Después de la Leagues Cup presentó una molestia muscular, dejándolo fuera de actividad en casi todos los partidos de la liga, ya que solo tuvo actividad ante Gallos Blancos de Querétaro. Fueron cuatro juegos más los que tuvo que perderse.

Henry sufre una nueva lesión

Las cosas cambiaron pues ya estaba entrenando con el grupo y pudo tener minutos ante Chivas. Lo que sabemos en RÉCORD es que no presentó problemas tras el Clásico. Sin embargo, en el entrenamiento de este lunes siguió un esguince en la rodilla. No hay tiempo definido de recuperación, aunque es una lesión que lo podría dejar fuera, al menos, dos semanas.

Cabe señalar que en este año, el capitán del América solo ha podido completar tres partidos, además de contar con solo tres anotaciones en lo que va del 2025.

