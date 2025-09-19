Lucas Ocampos lanza mensaje tras llegada de Anthony Martial a Rayados

Los Rayados del Monterrey viven uno de sus mejores momentos del Apertura 2025, el conjunto regiomontano acumula siete juegos al hilo con victoria que lo han catapultado al liderato en solitario tras las primeras ocho fechas.

El conjunto norteño logró cerrar a su centro delantero de último momento, los dirigidos por Torrent sellaron a Anthony Martial para el resto del torneo y así redondear la plantilla que busca conquistar el título de Liga MX.

Tras la llegada del francés y Lucas Ocampos habló sobre la importancia que tendrá el atacante con quien compartió vestidor con el AS Mónaco y Sevilla resaltando la calidad de jugador que llega: “Sé la clase de persona y jugador que es, lo que aporta al vestuario.”

Agradecido con Dios por el presente

Hoy gracias a Dios, estamos en un gran presente del equipo. Llega un jugador con muchísima calidad que seguirá aportando para nosotros”, mencionó Lucas Ocampos que ha tomado un segundo aire en el futbol mexicano.

Asimismo puntualizó que la incorporación servirá para fomentar la alta competencia interna: “Será bueno porque fomentará esa competitividad interna para querer demostrar lo que estamos haciendo hoy e intentar seguir jugando.”

Problemas para Torrent

Lucas Ocampos reconoció que el problema será ahora para el DT: “Ahora, Domènec Torrent tiene un problema importante, pero lindo: un problema que cualquier entrenador quisiera tener. Muchos jugadores en el mismo nivel. Y él aportará muchísimo a este club, y la gente lo va a disfrutar”.



