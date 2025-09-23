De la cancha a YouTube: Erik Lira muestra su vida en “Imprescindible”

El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, estrenó “Imprescindible”, una serie de videos en YouTube donde comparte su día a día como futbolista profesional en plena preparación rumbo al Mundial. El proyecto busca mostrar su faceta más humana y profesional, desde los entrenamientos hasta su entorno personal.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul | IMAGO7

Consciente de que vive una etapa crucial en su carrera, Lira no esconde su ambición: “Quiero ser un obsesionado, quiero obsesionarme, quiero ser el mejor. Si me quedo en México es para hacer el mejor año en mi carrera. Jugar un Mundial en mi casa y con mi gente”, confesó.

El recuerdo de Seattle

El futbolista también recordó uno de los capítulos más duros de Cruz Azul en la Leagues Cup: la goleada sufrida frente a Seattle. “Le salió todo ese día, fue un día perfecto para ellos, horrible para nosotros, pero salimos bastante fortalecidos de ese putaz”*, aseguró con franqueza.

Más allá del resultado, Lira valoró lo que significó esa experiencia: “Nos sirvió para darnos cuenta que había que apretar. El viaje estuvo muy pesado, fueron como seis horas, ese día que llegamos nos llevaron a una cancha horrible, no se podía entrenar, era sintética… no es pretexto, pero aprendes”, relató.

Erik Lira vivió la goleada ante Seattle | IMAGO7

El video también exhibe la rutina que sigue el mediocampista para mantenerse en su mejor nivel. Desde sesiones personalizadas con un especialista en sueño y descanso, hasta el análisis de partidos junto con su representante, cada detalle apunta a su objetivo: llegar en forma al Mundial.

El valor de la afición celeste

Lira no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo que significa la gente de Cruz Azul en su vida: “Para mí el aficionado de Cruz Azul es el más fiel que hay. Fue muy jodido en algún tiempo de 2010 a 2020 porque perdían finales. Para mí Cruz Azul es muy importante porque para perder una final es llegar”.

Erik Lira saluda a la afición celeste | IMAGO7

El mediocampista recordó que su pasión por el club nació desde la infancia: “Yo iba al estadio cada 15 días, mi jefe me llevaba a ver al Estadio Azul, al Azteca, a CU, yo viví con eso”. Esa conexión, asegura, lo motiva a dar siempre el máximo dentro de la cancha.

Un camino con propósito

Con disciplina, autocrítica y una mentalidad clara, Erik Lira busca consolidarse como una pieza clave de Cruz Azul y cumplir el sueño de disputar un Mundial en casa. “Imprescindible” será la ventana donde los aficionados podrán acompañarlo en ese trayecto.