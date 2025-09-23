De la cancha a YouTube: Erik Lira muestra su vida en “Imprescindible”

El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, estrenó “Imprescindible”, una serie de videos en YouTube donde comparte su día a día como futbolista profesional en plena preparación rumbo al Mundial. El proyecto busca mostrar su faceta más humana y profesional, desde los entrenamientos hasta su entorno personal.
Consciente de que vive una etapa crucial en su carrera, Lira no esconde su ambición: “Quiero ser un obsesionado, quiero obsesionarme, quiero ser el mejor. Si me quedo en México es para hacer el mejor año en mi carrera. Jugar un Mundial en mi casa y con mi gente”, confesó.
El recuerdo de Seattle
El futbolista también recordó uno de los capítulos más duros de Cruz Azul en la Leagues Cup: la goleada sufrida frente a Seattle. “Le salió todo ese día, fue un día perfecto para ellos, horrible para nosotros, pero salimos bastante fortalecidos de ese putaz”*, aseguró con franqueza.
Más allá del resultado, Lira valoró lo que significó esa experiencia: “Nos sirvió para darnos cuenta que había que apretar. El viaje estuvo muy pesado, fueron como seis horas, ese día que llegamos nos llevaron a una cancha horrible, no se podía entrenar, era sintética… no es pretexto, pero aprendes”, relató.
El video también exhibe la rutina que sigue el mediocampista para mantenerse en su mejor nivel. Desde sesiones personalizadas con un especialista en sueño y descanso, hasta el análisis de partidos junto con su representante, cada detalle apunta a su objetivo: llegar en forma al Mundial.
El valor de la afición celeste
Lira no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo que significa la gente de Cruz Azul en su vida: “Para mí el aficionado de Cruz Azul es el más fiel que hay. Fue muy jodido en algún tiempo de 2010 a 2020 porque perdían finales. Para mí Cruz Azul es muy importante porque para perder una final es llegar”.
El mediocampista recordó que su pasión por el club nació desde la infancia: “Yo iba al estadio cada 15 días, mi jefe me llevaba a ver al Estadio Azul, al Azteca, a CU, yo viví con eso”. Esa conexión, asegura, lo motiva a dar siempre el máximo dentro de la cancha.
Un camino con propósito
Con disciplina, autocrítica y una mentalidad clara, Erik Lira busca consolidarse como una pieza clave de Cruz Azul y cumplir el sueño de disputar un Mundial en casa. “Imprescindible” será la ventana donde los aficionados podrán acompañarlo en ese trayecto.