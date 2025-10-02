Madre de Lamine Yamal causa polémica al vender entradas para cenar con ella

En las últimas horas circuló en redes sociales la venta de entradas para compartir mesa con la madre de la joya culé, Lamine Yamal. La publicación causó revuelo y distintas reacciones de los usuarios que comentan su opinión a través de las plataformas.

Madre de Lamine Yamal con camiseta de España | X: CAPTURA

¿Cuánto cuestan las entradas para cenar con la madre de Lamine Yamal?

Las entradas van desde 150 hasta 800 euros. La más barata es la estándar, posteriormente va la intermedia y la más costosa es VIP para compartir una cena con Sheila Ebana, madre del futbolista de Barcelona.

Los usuarios en redes sociales manifestaron su opinión sobre la iniciativa de Ebana y la mayoría va con opiniones negativas, especialmente por el entorno del jugador, ya que también rechazan los comportamientos de su padre.

Padre de Lamine Yamal causa polémica

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraou ha generado controversia por algunas declaraciones y videos publicados por él mismo. Hay quienes consideran que es negativo para el futbolista y su actitud durante su carrera.

Mounir Nasraou, padre de Lamine, ha compartido tutoriales de cocina, una faceta que ha despertado la curiosidad de sus fans. Este lunes decidió preparar su versión de nuggets de pollo, pero la verdadera sorpresa no estuvo en la receta, sino en la puesta en escena.

Madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana | X: CAPTURA

Mientras mostraba su cocina, la cámara enfocó un mural de Lamine que acompañaba la grabación. Junto a este, apareció un maniquí vestido con la cuarta equipación del Barcelona de la temporada pasada, lo que inmediatamente captó la atención de todos.

El gesto cobró mayor significado cuando Nasraoui se dirigió al maniquí con un emotivo mensaje dedicado a su hijo: «Te quiero mucho, hijo, papá te quiere. Tengo una sorpresa para ti, maniquí. Ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente», expresó entre risas y cariño, para luego posar con el plato recién preparado.

Ahora, con la iniciativa de su madre y vender boletos para una cena con ella, los aficionados no dejaron pasar la situación y ya critican la decisión de realizarlo. Mientras tanto, Lamine Yamal se enfoca en su club, donde es pieza fundamental.

Lamine Yamal con su madre | X: CAPTURA